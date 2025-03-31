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股市波動 影響矽谷購房者信心 降價房源增多

記者徐蓓蓓／聖塔克拉拉縣報導
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今年進入3月後，股市經歷劇烈波動，科技股首當其衝，影響到矽谷地區購房者信心。此為示意圖，並非內文所述的房產。(本報檔案照)
今年進入3月後，股市經歷劇烈波動，科技股首當其衝，影響到矽谷地區購房者信心。此為示意圖，並非內文所述的房產。(本報檔案照)

2025年3月，加州房地產市場迎來反常現象：傳統購房旺季不僅未帶動房價上揚，反而出現明顯下跌趨勢。究竟是市場調整，還是撿漏良機來臨？

SiliconValley.com報導，剛剛過去的2月份，矽谷在售房屋存量達到5年來的最高點。在灣區9縣，獨立屋的售價中位數2月份下滑到125萬美元，但聖塔克拉拉縣的獨立屋售價中位數仍在在200萬美元。

報導同時認為，買家購房速度放緩體現了經濟大環境：股市不振以及高利率，帶來的影響。

今年進入3月後，股市經歷劇烈波動，科技股首當其衝，影響到矽谷地區購房者信心。降價房源明顯增多，幅度擴大。部分房源下調價格甚至達到50萬-70萬元，甚至會有2次降價。 由於目前公布的行業統計數據只到今年2月份，3月份的具體數字還不清楚。

但是根據房源網站Redfin公佈的2月份的數字，矽谷傳統高房價區域如庫比蒂諾、薩拉度加等地，房屋售價中位數已經有較大回落。其中庫比蒂諾房屋售價中位數相比去年同期下降13.3%，薩拉度加下降18%。去年大熱的桑尼維爾市降價銷售的房屋比去年同期增加了7.6個百分點，加價售出的房屋則同比下降2.8個百分點。

有矽谷房產經紀表示，科技大廠的員工購買力強，但心態受到股市影響大。股市下行，尤其是科技股業績不佳，很多買家直接表示自己的預算縮水。經紀坦言，雖然房屋收到的出價變少了，但依然有一、兩個現金和剛需買家能出到不錯的價格。不過房屋在市場上停留的時間相比去年底和今年初明顯變長。

南灣地產經紀董小姐表示，是否要依照之前的邏輯加價買房，完全取決於買家個人對股市未來的預期。如果買家預期接下來的股市會繼續下跌，就不妨再等等。如果認為只是像去年春季短暫調整後又迅速反彈，就沒有必要再等。

另一位降價70萬房源的代理張小姐表示，目前的掛牌價只是在當前市場放緩的狀況下，增加客流的一種策略。賣方依然預期房屋可以賣到高價。

加州房地產市場迎來反常現象——傳統購房旺季不僅未帶動房價上揚，反而出現明顯下跌趨...
加州房地產市場迎來反常現象——傳統購房旺季不僅未帶動房價上揚，反而出現明顯下跌趨勢。(Jakub Zerdzicki / Pexels)

矽谷 房價 加州

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