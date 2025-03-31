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金山豪宅價格飆升4% 平價住宅停滯不前

記者李怡／舊金山報導
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舊金山豪宅價格飆升，平價住宅停滯。（記者李怡／攝影）
舊金山豪宅價格飆升，平價住宅停滯。（記者李怡／攝影）

舊金山，最昂貴的房屋變得更貴，平價房屋則幾乎沒有變化。根據房地產公司Zillow最新數據，過去一年來，舊金山都會區高價住宅的價值增幅，遠超過中低價住宅。

Zillow 將全美大都會地區的房市分為三個層級，低、中等和最高。 今年2月，舊金山地區高價住宅的中位數達到191萬美元，比一年前成長近4%。而同一期間，低價住宅的價格幾乎停滯，在70萬美元出頭徘徊。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導這一趨勢不僅限於舊金山，也出現在聖荷西、洛杉磯和聖地牙哥等其他高房價的加州地區。專家指出，高利率是造成這種「兩極化」的主因之一。高房貸利率使得首次購屋者難以入市，原本擁有低利率貸款的屋主也選擇按兵不動，不願換房。與此同時，財力雄厚的買家則能以現金或大量頭期款出手，躲過高利率帶來的壓力。

「高端市場的房源本來就少，現在競爭更激烈，」位於金寶市的Tuscana Properties地產經紀人傑米森(Sandy Jamison） 表示，「對於有錢買家來說，這仍然是一個積極出手的時機。」

根據 Zillow 的數據，高價層級的房屋大多為獨棟住宅，而低價層級多是公寓。公寓市場整體疲弱，也進一步壓抑了入門住宅的價格成長。

除了利率因素，另一個推升高價房市的動力是股市。近年來，科技產業蓬勃發展，許多員工靠著股票期權累積財富。股市表現強勁，使他們能實現購屋夢想。

但也有分析師認為，近期股市的波動，反而促使更多富有的買家轉向房地產，視其為更穩定的投資標的。

「我們觀察到越來越多有錢人開始找房，因為他們覺得投資房產比繼續冒股市的風險更保險，」東灣 Gunderman Group 地產經紀人斯楚齊納（Hans Struzyna） 表示，對於許多首次購屋者而言，現在在灣區買房，不僅不划算，甚至不如繼續租屋。

「現在願意在這個市場上買房的人，大多是人生剛起步、考慮首次購屋的族群，」市場數據分析公司 CoStar 高級總監休斯(Nigel Hughes) 表示，「但在經濟不穩、裁員頻繁、通膨持續的背景下，誰還有勇氣做出這樣的入市決定？」

舊金山 利率 房地產

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