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市長話金山／守護華埠 金山擬增聘雙語警員

羅偉辦公室提供
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羅偉啟動「社區街頭應變隊」，整合九支隊伍。（記者李怡／攝影）
羅偉啟動「社區街頭應變隊」，整合九支隊伍。（記者李怡／攝影）

各位讀者大家好，在今天的專欄，我想和大家聊聊公共安全。

公共安全是舊金山面臨最嚴峻的問題之一，也是我上任以來的工作重點。

店鋪遭竊 可申請損毀補助

前幾天，我探訪了一名遭到爆竊的華埠商家，她說希望要有更多的巡警。當時我答應了她，並向她承諾我們會有更多警察巡邏。在這裡我也向各位作出同樣的保證，我的辦公室正在草擬增聘舊金山警員計畫，尤其是增加雙語警員。時機成熟我會第一時間和大家分享。

巡警融入社區 將推廣全市

另外也提醒各位商家，若店舖遭到爆竊或破壞，可申請舊金山市府的店面損毀補助金，符合資格的店舖可獲得補助修復門窗等。但需先報警獲得案件號碼。

當然，負責巡邏華埠的中央分局巡警已經做得非常好，他們一直和社區保持密切的聯繫，很多商戶都有巡警的電話，大家可以叫出巡警的名字。巡警融入社區，這些都是靠多年的努力和維繫。我們正在把這種模式推廣到全市。

街頭小組 一條龍幫助遊民

本周我宣布了對街頭小組進行了全新的改革，可能有不少讀者已經親歷過，舊有的無家可歸者投訴要靠多個部門處理。但我們新的模式將打破這種各自為政的合作，而是以社區為分界，每支街頭小組在分配的社區內，對無家可歸者進行外展服務的同時，也進行執法，確保人行道有足夠的寬度符合殘障法案的要求。

目前會在最嚴重的街區進行試點，並有一支全市機動小組預防蔓延到其他社區。我們在試點的過程中也不斷進行反饋及優化，例如雖然無家可歸者的問題24小時連續不斷，但不少時間服務空缺。我們新的模式可以令處理問題更加有效。

計畫的最終目標，就是以後所有社區都有專屬的街頭小組，處理區內的無家可歸問題。這個模式不僅容易看到成效，方便問責，更可以令社區內商戶和居民與該區小組有直接清晰的溝通。

華裔公共安全長 值得信任

我有很值得信任的政策幕僚長們負責協調計畫，其中我的公共安全幕僚長葉培恩，就在擔任中央分局局長期間，推出了很多創新的社區計畫，包括開創了指派巡警和警佐專責社區安全，又增加了懂中文的巡警至七人，破了中央分局的紀錄。

但我們發出的信息是清晰的：舊金山不會再縱容無家可歸者的問題繼續惡化。這些流浪街頭的人應該得到妥善的照顧，無論是臨時床位，精神疾病的治療，戒癮服務等。未來，舊金山的居民、商戶和遊客都可以看到這些成效。

舊金山公共衛生局新任局長蔡維衡（左）、市長羅偉（右）。（羅偉辦公室提供）
舊金山公共衛生局新任局長蔡維衡（左）、市長羅偉（右）。（羅偉辦公室提供）
羅偉砸3600萬美元挺社區，幫助做實事的營利組織。（記者李怡／攝影）
羅偉砸3600萬美元挺社區，幫助做實事的營利組織。（記者李怡／攝影）
羅偉（右）砸3600萬美元挺社區，幫助做實事的營利組織。（記者李怡／攝影）
羅偉（右）砸3600萬美元挺社區，幫助做實事的營利組織。（記者李怡／攝影）

舊金山 華埠 遊民

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