反川、反馬斯克 灣區周末大遊行 批DOGE大規模裁員 引起仇恨情緒

灣區本周末計劃舉行針對特斯拉、馬斯克和川普的抗議活動。（電視新聞截圖）

信使報（Mercury News）報導，周五（28日）和周六（29日），灣區 、美國乃至全球各地都將舉行抗議活動，表達對川普（Donald Trump）總統、億萬富翁馬斯克 （Elon Musk）以及似乎正在興起的仇恨情緒的不滿。

抗議者承諾將以和平的方式進行。灣區周五下午即有抗議活動，預計周六到達最高潮，有更多地舉行抗議活動。

其中規模最大的一場運動被稱為 「打倒特斯拉 」（Tesla Takedown），組織者稱這是針對馬斯克的 「全球行動日」（global day of action），馬斯克是科技界億萬富翁、汽車製造商首席執行長，也是政府效率部（DOGE）備受爭議的負責人。他領導了一場咄咄逼人的解散聯邦政府部分機構的運動，迄今為止，此舉在很大程度上導致了許多部門大規模裁員和解僱政府工作人員。

該組織在一個宣傳抗議活動的網站上寫道：「埃隆-馬斯克正在摧毀我們的民主，他正在利用他在特斯拉創造的財富來實現這一目標。我們正在針對特斯拉採取行動，阻止馬斯克的非法政變。」

在這項行動之前，一個組織計劃於周五晚上在聖塔克拉拉（Santa Clara）舉行一次小組討論，討論抗議活動以及川普和馬斯克表示有興趣改變的許多問題，包括教育、勞工權利、衛生和社會服務。

抗議者說，他們希望在全國所有276家特斯拉經銷店舉行集會，並希望此舉能刺激人們出售特斯拉汽車和公司股票。自12月以來，特斯拉股價已下跌近50%，從每股500美元跌至周五中午的不足264美元。

周五下午4點，莫甘山（Morgan Hill）的Burnett大道立交橋上還舉行一場與 「打倒特斯拉」無關的抗議活動： 「奪回天橋」 （Taking Back the Overpass）。該組織稱，Burnett大道立交橋上不止一次懸掛過納粹旗幟。

以下是本周末計劃舉行的特斯拉和全球行動日抗議活動的清單：

3月28日周五下午4：30：紅木城（Redwood City） El Camino Real 和 Jefferson 大道；下午5：00：屋崙（Oakland） Grand道 3200 號，柏克萊（Berkeley） College和Ashby大道，艾爾蘇布倫（El Sobrante）San Pablo Dam路和Appian Way路。

3月29日周六上午10點：聖塔克拉拉Stevens Creek和Winchester大道；上午11時：委利賀（Vallejo）Admiral Callaghan Lane 1001 號；上午 11：30：聖馬刁（San Mateo）：El Camino Real1528號；中午：柏克萊Fourth Street1731號，核桃溪（Walnut Creek）Broadway1246號，都布林（Dublin）Dublin大道和Amador Plaza路；舊金山Van Ness 大道999號。