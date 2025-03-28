EMS：敏感地點查身分、拘捕 移民擔憂 恐面臨遣返風險

對移民的執法力度加大。（圖由EMS提供）

近期，美國政府採取一系列收緊移民 政策的措施，取消部分移民保護計畫，並擴大快速遣返 程序，導致數十萬移民面臨被驅逐的風險。少數族裔媒體(EMS)28日的會議上，專家對執法機構近期在「敏感地點」執行身分檢查和拘捕行動，令人擔憂。

川普移民政策調整引發了移民社區、民權組織和部分地方政府的強烈反對，認為其將對數百萬移民家庭和美國社會帶來深遠影響。EMS 28日邀請休斯頓移民法律服務合作組織執行董事Zenobia Lai，美國移民律師協會前任主席大衛·利奧波德（David Leopold），FWD.us總裁陶德 ·舒爾特（Todd Schulte），華盛頓AAJC移民宣導主任馬丁·金（Martin Kim）參與線上會議。

政府近日宣布終止部分「臨時保護身分」（Temporary Protected Status, TPS）計畫，該計畫原本為因本國自然災害、戰爭或其他緊急情況而無法安全返回的移民提供暫時合法居留權。然而，隨著部分國家被政府認定為「不再符合TPS資格」，成千上萬的TPS持有者可能會失去合法身分，被迫離開美國或面臨遣返。此外，政府還調整了「特殊入境許可」（Humanitarian Parole）政策，嚴格限制以人道主義理由入境的移民。這一變動將影響那些因戰亂、政治迫害或家庭團聚等原因進入美國的個人，使得許多希望留在美國的移民面臨更高的法律門檻。

專家表示，許多TPS持有者已經在美國生活多年，甚至有美國公民身分的子女，他們的突然離境不僅會導致家庭分離，還可能對美國經濟產生影響。

執法力度的加大同樣令人擔憂。過去，執法機構通常避免在「敏感地點」執行遣返行動，如學校、醫院和宗教場所。但近期，一些移民社區反映，執法人員在這些場所附近加強了身分檢查和拘捕行動。儘管國土安全部仍表示會尊重「敏感地點」政策，但實際情況已引發廣泛恐慌。面對這些政策變化，多個州政府和民權團體已向聯邦法院提起訴訟，試圖阻止部分遣返行動。一些城市，如舊金山、芝加哥和紐約，已經表示將繼續維持「庇護城市」政策，拒絕與聯邦移民執法機構合作，以保護無證移民。

在未來幾個月，政府的進一步政策變化及相關訴訟結果，或將決定數十萬移民的命運。對於許多移民家庭而言，他們的未來仍充滿不確定性，而整個國家的移民政策走向，也將在政治和法律的角力中繼續演變。