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從崇拜到厭惡 以馬斯克為名在加州創辦公司 烏克蘭難民超後悔

編譯組／綜合報導
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「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，現年35歲的里亞博夫（Steve Riabov） 於2015年來到洛杉磯，夢想成為一名企業家。2014 年俄羅斯入侵他的家鄉頓巴斯（Donbas）地區後，他逃離了家鄉烏克蘭

作為尋找新生活的靈感，馬斯克（Elon Musk）的傳記給了他極大的激勵和啟發，以至於在2019年，他以自己的偶像命名了自己的廚房和浴室改造公司： 馬斯克建築公司（Musk Construction）。對他來說，這個名字 「意味著偉大的想法、大膽的思維、將不可能變為可能」。

當他積累了一批特斯拉（Tesla）汽車後，他為它們配備了定製的車牌： 他的公司車牌是 「MUSK INC」，他和妻子的私人車牌是 「MUSK UP 」和 「MARS UP」。

他將馬斯克宣稱的殖民火星作為自己的人生目標，在自己的工作用車上印上了 「從加州到火星 」（From California to Mars）的標語，並註冊了第二家公司在這顆紅色星球上從事建設。

但馬斯克在2020年前後開始轉向右翼政治和陰謀論，現在又加入了川普政府。川普和副總統范斯（JD Vance）在白宮公開羞辱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），並將俄羅斯的入侵歸咎於他；馬斯克將支持烏克蘭的亞歷桑納州民主黨聯邦參議員凱利（Mark Kelly）稱為 「叛徒」，並呼籲終止美國對該國的所有援助。

現在，里亞博夫看到馬斯克建築公司（Musk Construction）這個名字，感覺與靈感截然不同。「我討厭它，」他說。

一些客戶因為這個名字取消了合同；里亞博夫不知道還有多少人出於厭惡乾脆繞過了他的公司，並擔心他的汽車會像川普就職後其他特斯拉汽車一樣成為破壞目標。

此外，他的半打員工是烏克蘭人，他們因為公司的名字而不好意思為公司工作。

里亞博夫的私人助理羅基斯楚克（Sofie Rokishchuk）在烏克蘭遠距工作，她有朋友在戰爭前線。她通過簡訊說：「（美國）最聰明的人之一過去瘋狂地沉醉於自己的權力，現在實際上統治著各州，決定著國家的命運。」「與此同時，我在一家公司工作，而這家公司的整個品牌就是建立在這個人上，他的言行舉止可能會在明天殺死我的朋友，然後殺死我的家人和我自己。」

他估計，從他的企業、汽車和許可證上改名，將花費高達1萬5000美元，外加更多的營銷費用。但他還是要這麼做。現在，里亞博夫正在啟用公司的新名稱： Rise Construction。這個名字也許不那麼令人回味，但後悔的可能性卻大大降低。

馬斯克 烏克蘭 川普

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