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花滑好手劉美賢重返賽場 世錦賽報捷

編譯組／綜合報導
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灣區滑冰好手劉美賢重返花式滑冰世界錦標賽，首戰即傳捷報。(圖取自國際滑冰聯盟花式滑冰ISU Figure Skating臉書)
灣區滑冰好手劉美賢重返花式滑冰世界錦標賽，首戰即傳捷報。(圖取自國際滑冰聯盟花式滑冰ISU Figure Skating臉書)

來自灣區的花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu），目前在今年花式滑冰世界錦標賽領先，可望重返這項運動的榮耀。

「聖荷西信使報」報導，劉美賢在離開花式滑冰運動三年之後，可能令人驚喜地贏得世界錦標賽獎項。現年19歲的劉美賢，先前於2022年世界錦標賽獲得銅牌後、退出花式滑冰運動。近日，她在今年波士頓舉行的花式滑冰世界錦標賽中，以74.58分成績、在短曲項目獲得第一名。

若劉美賢在今年花式滑冰世錦賽奪冠，她將成為自2006年梅斯納爾（Kimmie Meissner）獲得冠軍以來，首位美國女子花式滑冰世界錦標賽冠軍。

去年在世錦賽取得亞軍的萊維托（Isabeau Levito）也有望爭取好成績，她在26日短曲項目比賽排名第三；全美花式滑冰冠軍格倫（Amber Glenn）名列第九。

劉美賢2019年時、年僅13歲，即創造歷史，成為美國花式滑冰錦標賽最年輕的個人冠軍。第二年再次奪冠，似乎註定會成為這項運動最閃亮巨星之一。

但是，她在參加2022年北京冬季奧運會、並且在數周後的世界錦標賽獲得獎牌後，宣布將於16歲時退出花式滑冰運動。當時，她解釋說，對自己滑冰生涯感到「滿意」，並已「完成」目標，準備好繼續自己的人生。

現在，劉美賢說，在暫別花式滑冰運動後，感覺又重新找回活力。

她向美國花式滑冰協會表示，若沒有聽從自己內心，就不會有現在的表現。有人告訴她，犯了錯誤，但她知道自己在做對自己正確的事，她認為自己有不錯的直覺，並學會相信它。

劉美賢去年3月宣布將恢復訓練，數月後重返賽事。她於26日在比賽中的表現，是這名加州人在國際比賽中所獲最高的短曲成績。

來自日本的千葉百音（Mone Chiba）以73.44分獲得第二名，分數略高於自腳傷痊癒復出的美國選手萊維托。曾三次參賽世界錦標賽的日本選手坂本花織（Kaori Sakamoto）則以71.03分，排名第五。在賽中的三周半跳中摔倒的格倫，得分為67.65分。

今年的花式滑冰世界錦標賽開幕，也是一個傷感時刻，花式滑冰人士向今年稍早在華府飛機失事遇難者，表達敬意。1月29日，美國航空5342班機與美國陸軍黑鷹直升機空中相撞，釀成67人喪生，其中包括11名年輕花式滑冰運動員、4名教練與13名陪同前往堪薩斯州美國花式滑冰錦標賽的家屬。

國際滑冰聯盟（International Skating Union）主席金在烈（Kim Jae-youl）在波士頓世界錦標賽表示，對於那些經歷巨大損失的人來說，明白時間並不能輕易抹去傷痛，許多人都感覺時間被凍結。比賽場館大螢幕播放遇難運動員影片片段，身著黑衣合唱團演唱，向遇難者致敬。

蘭恩（Doug Lane）的兒子與妻子皆在空難中喪生，他告訴美聯社，鼓勵仍在場上的年輕滑冰運動選手，要更加謹慎，他們還在傷痛當中，希望能在滑冰旅程中提供支持，也希望協助他們在滑冰場外找到快樂。

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