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黃金德案127周年 華埠建紀念牌匾 反對川普試圖終止出生公民權

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山華埠於黃金德出生地舉行紀念牌匾的揭幕儀式，並向黃氏家族頒發紀念牌，以表彰其對亞裔美國人民權運動的歷史貢獻。（華埠社區組織提供）
舊金山華埠於黃金德出生地舉行紀念牌匾的揭幕儀式，並向黃氏家族頒發紀念牌，以表彰其對亞裔美國人民權運動的歷史貢獻。（華埠社區組織提供）

為應對出生公民權遭受到日益加劇挑戰，舊金山華埠社區領袖、民選官員、及黃金德（Wong Kim Ark）的後裔將於28日下午2時在黃金德出生地，華埠都板街與沙加緬度街交界處，紀念最高法院於1898年作出的歷史性裁決「美國訴黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark）127周年，以反對總統川普試圖透過行政命令終止出生公民權的行動。

新聞稿顯示，活動將於黃金德出生地舉行紀念牌匾的揭幕儀式，並向黃氏家族頒發紀念牌，以表彰其對亞裔美國人民權運動的歷史貢獻。

黃金德曾孫黃諾曼（Norman Wong）聲明稱： 「我們正面臨一項不公正的行政命令，威脅著成千上萬出生在美國的移民子女的生活。對出生公民權的攻擊只會讓我們更加分裂。而現在，我們必須團結一致，延續曾祖父的遺產，維護他所奮鬥的憲法權利。」

加州眾議員楊馳馬（Matt Haney） 表示：「100多年前，聯邦政府曾試圖剝奪數萬名在美國出生的人的公民身份。舊金山人黃金德勇敢地站出來挑戰，並成功確立了出生公民權。今天，我們再次面對違憲行動，我們將以黃金德及華埠居民的勇氣為榜樣，全力捍衛這一權利。」

加州眾議員李天明（Alex Lee）表示，出生公民權深植於憲法，百餘年來一直是美國價值觀的基石。川普試圖否定這一權利的行動違憲，並破壞了美國核心價值。加州擁有超過1060萬移民，他們對社會的貢獻無處不在。「在紀念黃金德遺產的同時，我自豪地在州議會提出決議，重申我們對出生公民權的承諾。」

舊金山市府律師邱信福（David Chiu） 說：「今天是美國最高法院確認出生公民權127周年，這一裁決由舊金山人黃金德發起，深具歷史意義。我作為移民子女，亦是首位擔任舊金山市府律師的華裔，將全力挑戰川普政府對法律的公然無視，確保未來世代不會被剝奪其憲法權利。」

舊金山市議會本月早些時候已一致通過決議，重申對「第十四修正案」的支持，並向川普政府發出明確信息：舊金山不會坐視不管，任由違憲行為剝奪美國公民的基本權利。

黃金德於1873年出生於舊金山華埠沙加緬度街751號。他的父母黃仕平（Wong Si Ping）與魏李（Wee Lee）在當時經營一家雜貨店，然而由於「排華法案」（Chinese Exclusion Act），他們無法歸化成為美國公民。

1894年，黃金德前往中國探望妻兒，計畫返美國時，卻被拒絕入境，理由是他並非美國公民。在被拘留期間，中華總會館（Chinese Consolidated Benevolent Association）聘請律師為其辯護，案件最終上訴至美國最高法院。法院裁定，凡在美國出生者，即享有憲法保障的公民權，無論其父母的移民身份為何。

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