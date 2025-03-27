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屋崙市長選舉 芭芭拉李、羅倫泰勒募款近100萬領先

編譯組╱綜合報導
屋崙市長候選人芭芭拉李。(本報檔案照)
屋崙市長候選人芭芭拉李。(本報檔案照)

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，數十萬元資金正湧入4月的屋崙市長選舉，前兩名候選人的支持者似乎分成了兩個陣營：一個是在2022年幫助前市長盛桃（Sheng Thao）掌權的人，另一個是去年推動罷免她的人。

前眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）和前市議員羅倫泰勒（Loren Taylor）已經籌集了近100萬元的資金，以爭取完成盛桃的任期。盛桃在11月被罷免，隨後又因聯邦賄賂指控被起訴，但她不認罪。

根據截至3月1日的所有籌款數據和截至3月24日超過1000元的捐款數據，芭芭拉李和支持她的團體籌集了約69萬4000元，而泰勒和他的支持者籌集了48萬8000元。這些錢被用於在線廣告、直接郵寄和其他競選活動。

作為前國會議員，芭芭拉李在競選中的知名度很高，因此被視為領跑者，她正依靠在2022年大力支持盛桃的城市工會和建築行業以及PG&E的支持，以及來自市外的支持。與此同時，泰勒的支持主要來自屋崙居民個人，以及支持罷免盛桃和阿拉米達縣（Alameda County）前地檢長官善貞（Pamela Price）的人。

上周，居民們收到了郵寄來的4月15日選舉選票。

此次選舉正值屋崙市面臨預算危機和公共安全問題，居民對城市狀況極不滿意之際。民意調查顯示，在720名受訪者中，有75%的人認為屋崙正朝著錯誤的方向發展，人們對當地政府的滿意度創下歷史新低。

無論誰當選該席位，都將在距離下屆市長選舉不到兩年的時間內上任。該市的競選財務數據顯示，在競選該席位的九名候選人中，有六名已經籌到資金，其中芭芭拉李和泰勒的籌款數額遠遠超過其他候選人。

芭芭拉李的最大捐助者是位於屋崙的加州護士協會政治行動委員會（California Nurses Association Political Action Committee）。該委員會捐贈了15萬元，還有兩個城市工會共募集了超過10萬元。

泰勒的最大捐助者是 「振興東灣委員會」（Revitalize East Bay Committee），該委員會的最大捐助者是德雷福斯（Philip Dreyfuss）。該組織向支持泰勒的委員會捐贈了6萬7000元，拉法葉（Lafayette）的房地產開發商Ronald Nahas也捐贈了5萬600元。

泰勒的競選活動主要集中在 「屋崙已經破碎」這一信息上，而芭芭拉李並不同意這一觀點。芭芭拉李說，屋崙需要能夠團結城市的新領導。

屋崙市長候選人泰勒。(本報檔案照)
屋崙市長候選人泰勒。(本報檔案照)

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