舊金山兩聯邦大樓 暫時逃過出售命運　

舊金山兩座聯邦大樓暫免出售命運。（記者李怡／攝影）

兩棟位於舊金山 、具有代表性的聯邦政府建築，在美國總務管理局（GSA）最新一輪房產精簡計畫中，暫時逃過被出售的命運。這份名為「加速處置資產」的名單從年初超過500棟房產急遽縮減至僅8棟，位於加州 的項目全數撤出，舊金山的兩座大樓也從名單中撤銷。

這兩棟建築分別是1930年代興建、現為GSA舊金山辦公處的歷史大樓，以及由建築師Thom Mayne設計、2007年完工、去年才正式命名為「裴洛西 聯邦大樓」的現代地標。後者坐落於第七街與米慎街交口，是舊金山近代聯邦建設的象徵之一，也常被視為民主黨政治價值的具體延伸。

在川普政府推動的聯邦資產盤整計畫中，這兩棟大樓一度被列為「非核心資產」，被視為可能出售的對象。這項政策在馬斯克等人倡議下啟動，聲稱是為節省公共支出，但批評者指出，這樣的動作未必能帶來實質節流，反倒可能製造龐大行政與後勤負擔。

GSA早前公布的潛在出售名單曾涵蓋全美逾500棟聯邦辦公大樓，後來縮至440棟。而根據「舊金山紀事報」25日報導，最新精簡至僅8棟建築，位於馬里蘭、新澤西、伊利諾、密蘇里、德州、喬治亞與田納西。當中最大的一棟，是位於亞特蘭大、1975年落成、樓高30層的桃樹峰聯邦大樓。

這份名單的壓縮，令許多國會議員措手不及。一些議員表示，他們是從媒體報導中才驚覺，自己地區的聯邦辦公室可能將被出售，有些建築甚至是由他們本人參與命名。

舊金山的這兩棟大樓雖暫時倖免，未來是否會有變數，引社區揣測。