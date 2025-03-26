羅偉啟動「街頭應變隊」加快街頭危機處理效率

羅偉啟動「社區街頭應變隊」，整合九支隊伍。（記者李怡／攝影）

為改善舊金山 街頭無家可歸、毒癮與精神健康問題，市長羅偉 （ Daniel Lurie）25日宣布啟動全新的「社區街頭應變隊」制度。原本分屬不同市府部門、各自運作的九支街頭應變團隊，將整合為統一架構，改組為五支以社區為單位的小隊，加上一支全市支援巡迴隊。

這項措施是羅偉「打破循環」（Breaking the Cycle）政策的重要一環，目的是加快反應速度、整合資源，並提供更有系統的幫助，協助街頭個案真正邁向穩定。

「每位舊金山人都曾在街頭遇見有人需要幫助，卻不知道該怎麼做，」羅偉在記者會上說，「這次的改變，是要讓我們的前線團隊有更清楚的架構、更強的支援，也讓我們的回應更有方向。」

這次整合涵蓋七個市府部門，警察局、消防局、治安官辦公室、市政工程局、公共衛生局、無家可歸者支援與住房局，以及應急管理局。未來，這些單位將不再各自出動，而是以統一團隊協作，並由應急管理局（DEM）指派的總指揮統籌現場行動與部門溝通，確保與社區居民、商家等利害關係人保持聯繫。

團隊任務包括主動外展、協助高風險無家者就醫或安置、執行市府相關法規、處理帳篷營地、回應市民報修通報（311）等。

除了人力整合，市府也加強住宿資源。上周羅偉宣布，將新增1500張臨時住房床位，已有近700張進入規畫階段。這波「加床」行動，是配合市府去年通過的「芬太尼緊急狀態法令」，讓街頭團隊在外展時不只是「勸離」，而是真正有地方安置無家者。

舊金山過去的街頭應變系統因部門分散、重複出勤、溝通不良而備受批評。2023年市府審計報告也指出，成效難以衡量，資源分配重疊，缺乏整體策略。

這次改革目標就是「拉成一條線」，讓行動更有方向、讓人力與資源集中。

「這其實是大家等很久的事，」田德隆社區安全組織負責人羅賓森(Kate Robinson)說，「我在這一區做了15年，知道街頭問題沒辦法靠單一單位解決。要的是持續性、是協調。」

新制度將持續運作與檢討，每支隊伍也會根據各街區實際狀況進行調整。市府表示將持續收集社區回饋、精進機制，讓應變不只是臨時救急，而是走向長期穩定的改變。