亞裔生難錄取加大？數字揭真相

亞裔申請人對加州大學體系青睞有加。(本報檔案照)

近日加州大學 (UC)體系開始陸續放榜，結果自然是幾家歡樂幾家愁，有不少家長抱怨自己小孩各項成績優秀，社團活動突出，甚至滿分修完10多門AP課，居然被排名靠前的幾所學校「全聚德(全部拒絕)」；還有些小孩連東部常春藤名校都錄取，卻沒有被洛杉磯加大(UCLA)或是柏克萊加大(UC Berkeley)錄取。家長群體中甚至流傳「華裔男生申請加州大學電腦專業難如登天」的說法。

與此同時，加州大學官方日前公布了2025年秋季申請的初步數據。根據數字來看，亞裔 錄取加州大學究竟是怎樣一個狀況？

根據加州大學公布的資訊，2025年秋季申請審核從2024年10月開始，2025年3月陸續放榜，加州大學共收到24萬9824份申請，相比去年下降0.5%；其中包括20萬5158份新生申請，和4萬4666份轉學申請，這個數字包含了來自本州和州外的申請。

新生申請中，所有族裔的申請數量都有減少。其中非裔 減少最多，達5%；亞裔申請人下降最少，只有0.4%。雖然在申請總數上，亞裔占比31%，低於西裔39%。但除河濱加大和麥賽德加大之外的所有加州大學體系，亞裔的申請數量都高居第一位。考慮到加州40%人口是西族裔，亞裔人口占比不到16%(加州公共政策研究院提供的數字)，這個數字相當可觀。

從過往的數字來看，2016年到2024年間，非裔和原住民申請人的占比相對持平，白人學生申請占比從24%下降到19%，而亞裔和西裔申請人占比都從25%上升到28%；錄取方面，非裔和原住民比率變化不大，白人學生錄取率從24%下降到18%，西裔從23%上升到28%，亞裔從29%上升到30%。由此不難發現，亞裔學生的錄取比率增長不及申請人數增長來得快。

從最終註冊入學的人數來看，亞裔從2016年占比33%到2024年上升到37%，不僅遠遠高於西裔2016年26%，2024年28%的數字，更是遠遠高於其他族裔，凸顯亞裔對加州大學的青睞。