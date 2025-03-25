柏克萊等灣區多所大學 籲國際生春假不要離境

灣區許多大學的國際生，決定不返鄉過春假 (灣區NBC電視截圖)

全國各大學的春假（spring break）正陸續開始，灣區 的許多大學建議國際學生暫時不要離開美國，因為沒人能保證他們是否能返回校園。

灣區NBC電視台報導，柏克萊加大 警告國際學生，如果他們現在離開美國，學校不能保證他們能夠回來。該大學國際辦公室警告：「旅行禁令隨時可能頒布」，並且「目前不建議我們的學生因個人或職業原因進行國際旅行 」。

此外，國際辦公室表示，雖然美國的國際學生、學者和員工有言論自由的權利，但「參加抗議活動有關的審查和執法力度加大，某些活動可能會危及你的簽證身分」。

在舊金山大學，國際學生和學者服務處ISSS通知學生：「美國政府預期即將宣布旅行限制。為了避免影響學習或培訓，我們要求所有學生在實施這些新政策期間重新考慮他們的國際旅行。」對於決定要去旅行的學生，ISSS警告說，他們在申請簽證和重新進入美國時，應該預料到會面臨更嚴格的篩選和延誤。

舊金山律師沃茲尼亞克(Jeff Wozniak)表示，他對目前在美國的國際學生的建議是「留在美國享受春假」。沃茲尼亞克是美國全國律師協會的成員，他將川普政府最近的一些言論、拘留和逮捕行動描述為「令人不寒而慄」。

沃茲尼亞克說：「像卡利爾（Mahmoud Khalil）這樣的綠卡持有者被逮捕，實在令人驚訝。大多數人以為這些學者會被歡迎回美國，但移民單位卻常常拒絕讓他們入境。」他指的是哥倫比亞大學一名參與親巴勒斯坦抗議活動的研究生被逮捕、拘留。

柏克萊一年級女生莫亞諾（Josefina Moyano）來自阿根廷 ，她對春假期間不能回鄉探望親友感到難過，她春假期間將繼續留在校園，不會返回阿根廷家鄉，她說：「我收到國際辦公室的電子郵件，他們建議我不要旅行，因為回來太危險了，而且所有的移民制度都發生了變化。」