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黃仁勳當過洗碗工 Denny's餐廳推「輝達早餐」一份4.93元

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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Denny's餐廳推出輝達天才早餐僅售4.93美元。（取自Denny's網站）
Denny's餐廳推出輝達天才早餐僅售4.93美元。（取自Denny's網站）

連鎖快餐廳Denny's日前推出限時「輝達早餐套餐（Nvidia Breakfast Bytes) 」，稱「靈感源自傳奇，為飢餓而生（Inspired by a legend, build for hunger。」文案中提到了黃仁勳（Jensen Huang)作為舉世聞名的輝達公司聯合創始人和執行長與Denny's 的不解之緣。並稱顧客現在可以在餐廳享用「天才早餐。」

輝達早餐套餐包括四根早餐香腸和四塊Denny's 招牌的黃油牛奶鬆餅。這樣一份早餐的卡路里有520卡，價格只要4.93美元。Denny's建議享用這份早餐的最好的吃法是把一根香腸放到鬆餅上，用鬆餅把香腸捲起來，再澆上糖漿就可以開吃。

黃仁勳從不避諱自己與Denny's餐廳的淵源。根據本報此前的報導，他在去年回到母校史丹福演講時曾經多次調侃自己可能曾經是Denny's最好的洗碗工。事實上，他不僅早年在這家餐廳打過工，也正是在聖荷西市貝律耶沙的一家Denny's 餐廳，他和另外兩名創始人馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky)和普里姆(Curtis Priem)一起用餐時產生了創立輝達公司的想法。

位於聖荷西是貝律耶沙的這家Denny’s餐廳，也因此成為不少科技迷來到矽谷的打卡地點之一。在上周輝達GTC大會期間更是如此。根據輝達公司此前發布的資訊，2023年9月，黃仁勳和Denny's 餐廳的執行長魏拉德（Kelli Valade)在這家餐廳共同揭幕了一塊金屬銘牌。銘牌上寫著：「「催生出市值一兆美元公司的座位（the booth that launched $1 trillion company）。」

現在這塊銘牌被掛在傳說中誕生輝達公司創意的紅色轉角桌椅上方，不僅慕名來打卡者絡繹不絕。黃仁勳自己也在此接受了著名電視節目「60分鐘（60minutes）」的專訪，還常常邀請業界大佬在此共同進餐。

Denny’s餐廳的網站還引用黃仁勳：「Denny's對我來說會永遠是一個特別的地方。我在這裡學到沒有什麼事情是太小不值得去做好的。這道菜讓我有能量度過漫長的輪班時間，輝達的靈感也來源於此。在Denny's的菜單上看到它，真是回憶滿滿。」

輝達 黃仁勳 聖荷西

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