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北加法官罹失語症被迫退休 意外發現繪畫長才

編譯組／綜合報導
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前法官蘇利文被診斷出患有原發性進行式失語症，她失去了語言能力，但卻獲得藝術天賦。舊金山加大研究人員正在研究神經退化性疾病如何重塑大腦。(圖取自舊金山加大臉書)
前法官蘇利文被診斷出患有原發性進行式失語症，她失去了語言能力，但卻獲得藝術天賦。舊金山加大研究人員正在研究神經退化性疾病如何重塑大腦。(圖取自舊金山加大臉書)

2022年末，當時56歲的北加州法官蘇利文(Dylan Sullivan)發現令自己不安的身體變化，在高等法院工作時發言不當。2023年4月確診罹患「原發進行式失語症」(primary progressive aphasia)，被診斷後數天就退休，之後卻發現繪畫才華，再次徹底改變生活。

舊金山紀事報」報導，蘇利文的醫生、舊金山加大神經學家與腦科研究員克萊藍(Dr. Claire Clelland)懷疑，蘇利文大腦左側的一種蛋白質出現問題，而這一部分原本是決定個人分析與邏輯能力。正是這個左額葉皮質協助擔任法官的蘇利文，在民法與刑事案件與少年法庭主審法官工作表現優秀。

然而，被診斷出失語症，代表蘇利文溝通能力與理解能力受損，接下來幾年會更嚴重。事實證明，失語症是早期失智症的一種形式，無法阻止這種致命疾病。她在確診後數天就退休。

醫師克萊藍因為有關於早期失智症的戲劇表演門票，邀請蘇利文一同前往觀賞。這齣名為「UnRavelled」戲劇改編自加拿大生物學家亞當斯(Anne Adams)故事，她是舊金山加大記憶與老化中心主任米勒(Dr. Bruce Miller)的病人。

亞當斯於2007年過世，在被診斷罹患失語症之前，從未是畫家。但隨著左腦功能下降，大腦其他區域變得更強大，並顯現藝術天賦。代表作是系列彩色幾何形狀，和法國作曲家拉威爾(Maurice Ravel)音樂風格相符。拉威爾62歲因語言喪失及失智症過世，病因為失語症。

蘇利文觀戲之後兩天，創作第一幅鉛筆畫。她一生從未畫畫，也沒有其他任何類型的藝術創作。

米勒表示，約有7%的大腦左前顳葉退化、其為一種失語症的患者，成為視覺藝術家。左腦疾病通常會釋放大腦後方迴路，引發視覺專注。當大腦面臨可怕威脅時，人們可以創造力做出反應。不過，在其他神經退化性疾病、例如阿茲海默症，創造力提升相當罕見。

蘇利文的創作繪畫內容變得更多元，迄今已創作約30幅作品。在她確診後近兩年，仍獨自開車，與愛犬同住在沙加緬度附近。

聖伯納汀諾縣法官艾帕洛(Khymberli Apaloo)表示，與蘇利文相識已久，確診之前，她不會畫畫，並形容她是超級聰明的法官。

蘇利文現僅能使用平板電腦提問與表達基本訊息。蘇利文童年時期的家庭生活不佳，痛苦經歷影響她成為少年法庭法官的決定，1988年畢業於戴維斯加大，1997年自太平洋大學法學院畢業。在她語言能力開始衰退時，寫了回憶錄，將工作敘述為「童年的復原與鼓勵」，並在工作期間，將青少年監禁率從40-45%降至10-13%。

蘇利文 失語症 舊金山

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