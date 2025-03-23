Bilt更新規則 禁用戶支付房貸賺積分…稱將有專屬方案

與Bilt合作的富國銀行。（記者龔玥／攝影）

租金 獎勵平台Bilt近期更新其支付系統，全面升級後的「BillPay by Bilt」不僅優化了用戶支付體驗，也悄然堵上了長期存在的一項支付漏洞。之前有用戶利用系統設計的空檔，將本來應用於支付房租的Bilt Rent Rewards帳戶，用來支付房貸，從而獲得額外積分、點數。隨著新系統上線，這條「捷徑」漸漸被封堵，引發部分用戶關注。

根據Bilt公告，即日起所有透過Bilt Rent Rewards帳戶支付租金的用戶，將收到新的路由號和帳戶號碼，並須在Bilt App 中預先授權租金金額，完成後再到物業系統中提交付款。整個流程需要在五天內完成，並且僅適用於租金與房主協會（HOA）費用，其他支付如房貸、信用卡帳單將被系統識別出來，並被拒絕。

「這些新帳戶號碼目前僅限於租金支付，我們也正在為房貸支付打造專屬獎勵方案，敬請期待。」Bilt在公告中表示。

Bilt此舉迅速引發社區討論，有些用戶一直用Bilt支付房貸，但隨著新系統生效，這一個「額外賺取點數的福利」不復存在。消費者王女士私下表示：「能理解Bilt限制帳戶用途，但也希望Buit快點推出官方的房貸獎勵計畫，畢竟房貸才是支出大頭。」

針對外界關切，Bilt強調，系統升級是為確保支付安全，同時為即將推出的房貸獎勵、更多帳單類型積分服務鋪路。「Bilt的目標是打造完整的積分生態系統，不僅限於租金支付，未來還將拓展更多生活場景。」平台代表表示。

儘管「鑽空子」的日子面臨終結，許多用戶仍對Bilt的長期規畫表示期待，「如果以後能官方支持房貸積分，哪怕規則嚴格點，我也樂意用。」消費者劉先生補充說。