LED燈故障 舊金山海灣大橋燈光秀再延後

海灣大橋燈光裝置因部分LED故障而暫停。（電視新聞截圖）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，海灣大橋（Bay Bridge）上讓許多民眾期待已久的舊金山灣燈光（San Francisco's Bay Lights）藝術裝置，因項目負責人發現燈光出現問題而推遲。

12月在啟動第一批用於裝飾海灣大橋西部1.8英里跨度的5萬盞訂製LED燈時，工作人員發現有幾盞燈熄滅了。

該項目背後的非營利組織Illuminate的創始人兼首席執行長戴維斯（Ben Davis）表示，幾乎所有的燈都被從橋上拆下，愛阿華州 的製造商Musco Sports Lighting正在努力解決問題。戴維斯稱目標不是要快，而是要絕對正確。

項目負責人曾希望在冬季安裝這個耗資1100萬美元的項目，並在本月打開開關。但11月份的大雨推遲了安裝工作，現在故障燈又造成了進一步的延誤，希望能在今年秋天或肯定在「年底前」舉行開燈典禮，戴維斯說。

戴維斯說，目前照亮大橋東跨的燈具也是由Musco製造的，但計畫用於西跨的燈具「完全不同」。他說，新的燈具更小、更個性化，而且必須能夠精確編程，以適應藝術家Leo Villareal的創意構想。

他說，Musco正在通過第三方測試的「嚴格程序」來解決這個問題，它涉及的是耐用性而不是安全性。新燈具的使用壽命將持續到2035年及以後，比最初的海灣燈項目有所改進。

戴維斯說，施工人員至少要到今年夏天才能安裝新燈。這是因為加州 交通局（Caltrans）將在4月至7月期間檢查大橋南側的電纜，這是例行維護項目的一部分。該局正在對大橋沿線的懸索進行測試，以確保沒有腐蝕，海灣照明燈安裝時間的改變不會減緩Caltrans的檢查工作。

他稱施工人員目前已經安裝好了支架，這些支架最終將固定照明燈。

「海灣燈光360」（Bay Lights 360）項目完工後，馬連縣（Marin County）和東灣的大部分地區、大橋上的駕駛者，當然還有舊金山的人們都能看到。去年5月，照明公司宣布已通過眾籌和慈善捐贈為安裝項目籌集了超過1050 萬美元的資金。

戴維斯說：「每個人都必須耐心等待，因為我們想把這件事做好。」他補充說：「創作優雅的作品是一段艱苦的旅程。」