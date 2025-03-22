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舊金山交通局赤字高 擬漲路邊停車費 一次性提高每小時25美分收費

編譯組／綜合報導
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舊金山路邊停車費可能很快會更貴，漲幅真的很大。（電視新聞截圖）
舊金山路邊停車費可能很快會更貴，漲幅真的很大。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山交通局（SFMTA）的官員們正在尋求提高停車收費碼表價格，今年夏天該局將面臨5000萬美元赤字，這是他們複雜創收策略的一部分。交通局街道部門主管懷斯（Viktoriya Wise）18日向董事會提交了一份「停車優化」（parkingoptimization）提案，其中包括一次性提高每小時25美分的收費標準。

SFMTA還將把收費表「下限」從50美分提高到1美元電氣或建築承包商將為車輛停放許可支付更多費用。懷斯說，許多收費碼表停車時間限制將從兩小時延長到四小時，這樣人們就有足夠的時間購物或悠閒地吃午餐，同時還能保證車輛的周轉。

同時，市政府將加大執法力度，對那些放任收費表失效、忘記在街道清潔時移動車輛或占用住宅停車位的司機開出更多罰單。為了抓住所有這些違規者，SFMTA將在周末增加停車管理官員的人手，並擴大技術的使用範圍，如車牌識別和虛擬粉筆標記（virtualchalkmarking）。

總而言之，優化計畫每年可帶來1800萬美元的收益，其餘的資金缺口將通過削減公交服務和暫停項目來填補。

懷斯說，這樣做有兩個目的：從停車費中獲得足夠的資金來維持公交系統的運行，同時有效管理「我們街道上非常有限的停車位供應」。她說，值得注意的是，自2018年以來，每小時停車的平均費用已從2.68美元降至2.45美元。

雖然周二的投票不具約束力，但董事會董事一致投票贊成提高停車費率。它為SFMTA的規劃人員提供了方向，他們將在四月提出最終計畫。

儘管得到了董事會的支持，但任何提高停車費率的提議都勢必會引起爭議，並引發每天使用收費碼表的司機強烈不滿。一些人在會上提出了反對意見。

舊金山電氣承包商協會（San Francisco Electrical Contractors Association）的代表科佩爾（Joel Koppel）稱這些漲幅實在太大，並警告說，如果該提案生效，可能會對市中心的商業產生寒蟬效應，而此時舊金山正在努力恢復昔日的繁榮。

其他人則支持新的停車費，並呼籲增加停車費，對舊金山取消周日收費並將工作日晚間收費時間延長至晚上10時的計畫表示不解。

舊金山人們對停車費用的反應似乎不相上下：有人認為這是掠奪性的，有人認為這是一項好政策，還有人願意在這座出了名的昂貴城市裡在別處再省下一筆費用。

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