馬連縣夫妻創舉 獨木舟划繞舊金山灣一圈 耗時13天、行程225哩

舊金山灣區水上步道的網站上有豐富的划艇資訊。(翻攝自sfbaywatertrail.org)

馬連縣一對夫妻，19日完成一項過去無人達成的歷史創舉，他們耗時13天、划獨木舟225哩，把整個舊金山 灣環繞一圈。

舊金山紀事報報導，威爾罕（Liz Wilhelm）與史密斯（Dallas Smith）是馬連縣雷耶斯岬探險公司（Point Reyes Adventure Co.）的東主，他們喜歡划獨木舟。在灣區 的獨木舟愛好群中，幾十年來一直有個概念，要勾繪出一條「舊金山灣區水上步道」（San Francisco Bay Area Water Trail），沿途創設發船收船以及住宿的地點。

這個願望仍未實現，但這對夫婦決定付諸施行。兩人於3月6日划雙人獨木舟從匹茲堡啟航，以順時針方向航行，每天平均航行20哩。中途因為風時速達50哩，有兩天沒有下水並趁機休息。為了依照原計畫完成，意味著要在不太理想的條件下划更長的距離。

威爾罕和史密斯繞過舊金山國際機場的那天，他們迎著時速35哩的對頭風和陣陣雨水，最後也只划了 10 哩就被迫停止。要穿越浣熊海峽（天使島和蒂伯龍之間的熱門划船通道），就意味著要與四呎高的海浪搏鬥，並避開渡輪的航道。史密斯說：「那裡就像一台洗衣機。」

划艇運動員表示，划船是一項劇烈體力運動，但後勤規劃也至少有同樣的難度。休閒船隻愛好者對海灣的某些水域了解不多，而且海岸的開發意味著，除了幾個海岸線露營地外，可供自給式船隻旅行者過夜的地方有限。威爾罕說：「基礎設施非常缺乏。」

史密斯說，理想情況下，海灣應該有更多的公共發船收船口，並且每隔8-12哩就該有價格實惠的住宿設施，例如露營地。這將使不太熟練的划艇運動員能夠更輕鬆地進行划槳旅行。幸好，史密斯和威爾罕每天晚上都可以在各個坡道和碼頭停靠併入住旅館。

儘管事先制定了詳細的行程，他們仍然依靠六種不同的手機應用程式進行導航，以避開禁區並追蹤水流和潮汐變化。完成壯舉後，兩人現今正在編修水上步道的資訊，讓有意追尋的人有更詳細確切的導引。