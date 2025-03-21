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春分報到 北半球春天來了

編譯組／綜合報導
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春分到來，標誌著北半球春天的開始，以及南半球秋季的開端。(取自美國國家氣象局臉書)
春分到來，標誌著北半球春天的開始，以及南半球秋季的開端。(取自美國國家氣象局臉書)

春分（spring equinox）於20日到來，標誌著北半球春天的開始，以及南半球秋季的開端。在赤道上，中午時分太陽會位在正午（noon），晝夜平分點是南北極同時受到陽光照射的唯一時刻。

數個世紀以來，全球各地都會紀念與慶祝春分。什麼是「春分」呢？美聯社報導，地球繞太陽旋轉時，會以一定角度旋轉，在一年中的大部分時間內，地球軸線不是朝向太陽傾斜、就是遠離太陽。代表太陽的光與熱是不均勻地照射在地球南半球。

在春分這一天，也就是晝夜平分點期間，地球軸線與軌道排列成一條直線，兩個半球都能接收到相同數量的陽光，晝夜時間等長。晝夜平分點（equinox）一詞源自於兩個拉丁字，意為平等（equal）與夜晚（night），因為在晝夜平分點，白天與黑夜持續時間幾乎相同。

北半球春分可能出現在3月19日至21日之間，具體時間取決於年份。秋分時間約在9月21日至24日之間。

什麼是至日（solstice）？其為一年之中地球朝向太陽或遠離太陽傾斜程度最大的時刻，代表各個半球接收陽光量差異很大，白天與夜晚的差別最大。

在北半球的夏至（summer solstice）期間，地球上半部向太陽傾斜，形成一天中白天最長、夜晚最短的時間。通常是在6月20日至22日之間。

於此同時，在冬至（winter solstice）期間，北半球遠離太陽，導致形成一年中白天最短、夜晚最長。冬至約在12月20日至23日之間。

氣象（meteorological）季節與天文（astronomical）季節有何不同？「美聯社」解釋，僅為畫分年份的兩種不同方式。

天文季節取決於地球繞太陽的運行方式；氣象季節由天氣決定，根據年度溫度周期，將一年劃分為三個月季節，春季開始於3月1日、夏季始於6月1日、秋季始於9月1日、冬季開始於12月1日。

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