輝達GTC大會 童子賢：AI熱 台灣、灣區2個「灣」將更緊密

童子賢18日親自參加輝達GTC大會，19日接受本報專訪。（記者江碩涵／攝影）

輝達舉辦GTC大會，許多相關供應鏈廠商都到場展示最新科技，其中也有不少台灣大廠董座到場。和碩聯合科技董事長童子賢表示，AI 市場就像2000年網路剛發明的時代，許多人還看不到AI能發展到什麼境界，但科技業能做的事情實在非常多，他相信台灣與矽谷灣區 這兩個「灣」，將愈來愈緊密。

童子賢18日親自參加輝達GTC大會，19日接受本報專訪，他現在也是台灣玉山科技協會理事長，玉山科技協會是1990年代由美國矽谷一群華裔科技人士共同發起組成的矽谷重要華裔、台裔科技組織。

童子賢表示，許多人都還看不清楚AI的發展，但18日聽了黃仁勳的演講後，其中最重要的是Blackwell晶片全面投產，並發表新款後繼產品Nvidia Blackwell Ultra，透過這麼高效能的運算能力，未來AI的爆發力絕對非常高。

他分析，就像是2000年剛開始發明網路時，有許多人看不到網路的應用，也無法想像未來的科技，但現在無論是電腦、手機、各種智慧用品，都是從網路時代開始發跡而來，如果沒有網路，現在也不會有蘋果電腦、Amazon、Meta、Google這些科技大廠，科技確實對人類的生活產生了絕大的影響。

童子賢說，如果用學習角度來看，現在的AI就如同中學剛畢業、正要念高中的小孩一樣，已經有點基礎，但還不是這麼的成熟，但AI正在努力學習，可以期待有一天AI會成為成人，也會有很好的成果，有些應用可能是現在都還不能想像得到的。

和碩聯合科技董事長童子賢表示，AI市場就像2000年網路剛發明的時代，許多人還看不到AI能發展到什麼境界，但科技業能做的事情實在非常多。（記者江碩涵╱攝影）

而台灣究竟在這場全球的AI競賽中扮演何種地位?他分析，台灣從1980、1990年代開始做個人電腦時期就累積了很好的基礎，尤其熟知IoT（物聯網，Internet of things）的台廠，絕對有優勢可以在這場AI科技競逐中有所表現，從這次GTC大會的展場有這麼多台灣廠商展出，就可以看出台灣在科技發展中具有一定的優勢與能力。