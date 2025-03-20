我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

輝達GTC大會 童子賢：AI熱 台灣、灣區2個「灣」將更緊密

記者江碩涵╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
童子賢18日親自參加輝達GTC大會，19日接受本報專訪。（記者江碩涵／攝影）
童子賢18日親自參加輝達GTC大會，19日接受本報專訪。（記者江碩涵／攝影）

輝達舉辦GTC大會，許多相關供應鏈廠商都到場展示最新科技，其中也有不少台灣大廠董座到場。和碩聯合科技董事長童子賢表示，AI市場就像2000年網路剛發明的時代，許多人還看不到AI能發展到什麼境界，但科技業能做的事情實在非常多，他相信台灣與矽谷灣區這兩個「灣」，將愈來愈緊密。

童子賢18日親自參加輝達GTC大會，19日接受本報專訪，他現在也是台灣玉山科技協會理事長，玉山科技協會是1990年代由美國矽谷一群華裔科技人士共同發起組成的矽谷重要華裔、台裔科技組織。

童子賢表示，許多人都還看不清楚AI的發展，但18日聽了黃仁勳的演講後，其中最重要的是Blackwell晶片全面投產，並發表新款後繼產品Nvidia Blackwell Ultra，透過這麼高效能的運算能力，未來AI的爆發力絕對非常高。

他分析，就像是2000年剛開始發明網路時，有許多人看不到網路的應用，也無法想像未來的科技，但現在無論是電腦、手機、各種智慧用品，都是從網路時代開始發跡而來，如果沒有網路，現在也不會有蘋果電腦、Amazon、Meta、Google這些科技大廠，科技確實對人類的生活產生了絕大的影響。

童子賢說，如果用學習角度來看，現在的AI就如同中學剛畢業、正要念高中的小孩一樣，已經有點基礎，但還不是這麼的成熟，但AI正在努力學習，可以期待有一天AI會成為成人，也會有很好的成果，有些應用可能是現在都還不能想像得到的。

和碩聯合科技董事長童子賢表示，AI市場就像2000年網路剛發明的時代，許多人還看...
和碩聯合科技董事長童子賢表示，AI市場就像2000年網路剛發明的時代，許多人還看不到AI能發展到什麼境界，但科技業能做的事情實在非常多。（記者江碩涵╱攝影）

而台灣究竟在這場全球的AI競賽中扮演何種地位?他分析，台灣從1980、1990年代開始做個人電腦時期就累積了很好的基礎，尤其熟知IoT（物聯網，Internet of things）的台廠，絕對有優勢可以在這場AI科技競逐中有所表現，從這次GTC大會的展場有這麼多台灣廠商展出，就可以看出台灣在科技發展中具有一定的優勢與能力。

童子賢說，台灣與矽谷灣區這兩個地區都有「灣」字，未來這兩個灣絕對會有更緊密的關係，也有愈來愈多的合作關係，尤其台灣有先天研發的優勢，又有強勁的零組件能力，相當看好未來的發展，且也相信未來台灣在全球AI競賽中，絕對扮演重要的角色。

和碩聯合科技也展出科技上的最新發展與應用。（記者江碩涵／攝影）
和碩聯合科技也展出科技上的最新發展與應用。（記者江碩涵／攝影）

AI 矽谷 灣區

上一則

黃仁勳打造夜市風GTC PARK 像科技大廠美食街

延伸閱讀

Nvidia與台積電組隊救英特爾？黃仁勳否認：沒人邀我

Nvidia與台積電組隊救英特爾？黃仁勳否認：沒人邀我
童子賢：AI熱 台廠發揮空間大 灣與灣的關係將更緊密

童子賢：AI熱 台廠發揮空間大 灣與灣的關係將更緊密
直擊GTC夜市風美食公園 像科技大廠的Food court

直擊GTC夜市風美食公園 像科技大廠的Food court
童子賢籲「讓核電幫忙」 台灣年省N千億

童子賢籲「讓核電幫忙」 台灣年省N千億
黃仁勳淡化關稅短期影響：攜手台積電鴻海在美打造AI

黃仁勳淡化關稅短期影響：攜手台積電鴻海在美打造AI

熱門新聞

Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）

Target拍立得相機大降價 消費者熱搶

2025-03-15 20:28
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥╱攝影）

華人在家複刻烤鴨宴 Costco+99 Ranch熱門食材輕鬆搭配美味

2025-03-12 19:51
華促會移民權利項目經理吳雨泊說，在南部邊境調查發現，10%到20%的華人走線客有可能到舊金山落腳。圖為金山華埠。（記者劉先進╱攝影）

華人走線「不再是男人天下」 5華女建小分隊入境

2025-03-13 19:37
講者吳欣怡畢業於師大國文系及國文所，兒時就對文字有敏銳的感受，熱愛中國文學，尤以純文學，一頭栽進，終身熱切，她自覺骨子裡流著詩人血液。（吳欣怡提供）

人生若只如初見：紅樓夢裡寶黛的前世今生

2025-03-12 20:17

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？