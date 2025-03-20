黃仁勳打造夜市風GTC PARK 像科技大廠美食街

白天的GTC PARK比較像是科技廠的午餐時間的樣貌，18日晚間黃仁勳就是站在這個舞台上邀約大家買輝達股票。（記者江碩涵╱攝影）

輝達 （NVIDIA）今年的GTC大會除了室內展場和演講、洽商外，戶外活動也很多，有許多電動車特別展出，等於是另一場電動車的小型發表會。甫上市的全電動露營車Pebble也在現場，引起許多人的關注與注目；另外還有知名全電皮卡Rivian同步展出。

此外，輝達執行人黃仁勳 來自台灣台南，熱愛台灣的夜市美食文化。去年開始每次黃仁勳回台灣都必逛夜市，今年輝達的GTC大會也特地包下聖荷西Plaza de Cesar Chavez公園，並在門口寫著GTC PARK，營造夜市的感覺。

輝達今年的GTC大會戶外活動有許多電動車特別展出，等於是另一場電動車的小型發表會。甫上市的全電動露營車Pebble也在現場。（記者江碩涵╱攝影）

黃仁勳18日晚間現身GTC PARK，並在舞台上與慧與科技（Hewlett Packard Enterprise，HPE）執行長尼瑞（Antonio Neri）一搭一唱。黃仁勳在舞台向群眾邀約喊買輝達，還說應該來首男子團體NSYNC的「Bye Bye Bye（buy）」，並說自己是苦幹實幹型的執行長，不像尼瑞在努力之外，還能四處旅遊，非常酷。

輝達今年的GTC大會戶外活動有許多電動車特別展出，等於是另一場電動車的小型發表會。知名全電皮卡Rivian同步展出。（記者江碩涵╱攝影）

黃仁勳走下舞台後，就到他最愛的夜市，所到之處掀起轟動，大批人潮爭相搶簽名、合照，20攤夜市，走了快一小時，還在日本串燒店停留，買了200元的串燒分送給大家。就連串燒攤老闆Wayne也大讚，黃仁勳做人非常真誠。

白天的GTC PARK，少了夜市攤位，反而很像Google、Meta等科技大廠的美食街。（記者江碩涵╱攝影）

許多灣區 僑胞都很好奇所謂的「夜市文化」內容到底包含哪些，有沒有大家熟悉的灣區的台灣店家。記者直接查看攤位名稱，有台灣、日本、越南、菲律賓等東南亞小吃店家，許多則是美式餐車，灣區人較為熟知的台灣餐廳「梁媽媽家」也在行列之中，乾麵約14元起跳，還有賣豬耳朵六元。

灣區人較為熟知的台灣餐廳「梁媽媽家」在GTC夜市行列之中，乾麵約14美元起跳，還有賣豬耳朵6美元。（記者江碩涵╱攝影）

灣區僑胞及餐廳老闆也「敲碗」表示，希望明年還有夜市的話，至少要有10家來自台灣的店家，這樣更能展現「原汁原味」的台灣風情，也能讓更多主流知道台灣在矽谷灣區有這麼多美食。

白天的GTC PARK，少了夜市攤位，反而很像Google、Meta等科技大廠的美食街。（記者江碩涵╱攝影）

不過過了一夜，記者19日直擊白天的GTC PARK，少了夜市攤位，反而很像Google、Meta等科技大廠的美食街，就如同科技廠的午餐時間的樣貌。除了餐車外，輝達GTC大會也有免費供餐給所有參與者，但只有分豬肉和雞肉的越式三明治，另外也有一些帳篷有賣果汁等飲料，分流的順暢度，完全與科技大廠一樣，感覺是從輝達的員工餐廳搬出來的流程，而整個公園也有不少商務人士洽商、吃飯休息，顯得較為閒適，與前一夜的夜市感覺不同。