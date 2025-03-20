GDC 2025登場 估為舊金山經濟創收數千萬元

市長羅偉指出，舊金山不僅是遊戲與科技產業的創新樞紐，市府也將進一步支持該產業的發展。（記者李怡╱攝影）

全球遊戲開發者年度盛會「Game Developers Conference（GDC）2025」於19日在舊金山 馬士孔尼會展中心（Moscone Center）舉行，吸引來自世界各地的遊戲產業人士共同參與。開發者、企業高層、獨立創作者和技術專家齊聚一堂，探討遊戲行業的未來發展趨勢。

舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）在GDC展會上發表演說，強調舊金山作為全球遊戲與科技產業重鎮的重要地位，並重申市府對創意產業的支持。

GDC2025：全球遊戲開發者大會，帶動舊金山市區發展。（記者李怡╱攝影）

羅偉指出，舊金山不僅是遊戲與科技產業的創新樞紐，市府也將進一步支持該產業的發展，從人才培養、基礎設施投資到促進國際合作，確保舊金山持續保持領先地位。

GDC2025：全球遊戲開發者大會，帶動舊金山市區發展。（記者李怡╱攝影）

作為全球最重要的遊戲開發者大會之一，GDC為舊金山帶來可觀的經濟效益。每年，大量來自世界各地的與會者湧入舊金山，不僅帶動會展產業，還促進了酒店、餐飲、交通等周邊經濟活動。據市府估算，GDC 2025將為舊金山創造數千萬元的經濟收入，並為當地創意與科技企業提供與國際市場接軌的機會。

GDC2025：全球遊戲開發者大會，帶動舊金山市區發展。（記者李怡╱攝影）

除了技術交流與產品展示，今年GDC也關注遊戲產業的社會影響力。多場論壇探討氣候變遷 、社交正義與心理健康等議題，鼓勵開發者思考如何讓遊戲成為推動積極變革的工具。

GDC2025：全球遊戲開發者大會，帶動舊金山市區發展。（記者李怡╱攝影）

與會者還可參與「氣候危機與遊戲產業」工作坊，學習如何在遊戲開發過程中融入環保理念，降低碳排放。此外，大會還舉辦獨立遊戲展覽和社群活動，為新創開發者提供展示與交流機會。