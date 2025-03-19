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現場湧進2.5萬人 輝達GTC周圍人山人海

記者江碩涵／聖荷西報導
輝達GTC大會預計共有2萬5000人參加，18日是活動的最高潮。（記者江碩涵╱攝影）
輝達GTC大會預計共有2萬5000人參加，18日是活動的最高潮。（記者江碩涵╱攝影）

輝達（Nvidia）GTC技術大會18日是活動最巔峰的時刻，不僅上午10時輝達創辦人黃仁勳演講，帶給人工智慧（AI）界新方向，下午展館內也有許多科技大廠展出最新科技，會場周圍人山人海，彷彿是聖荷西版本的CES大型電子展。

GTC大會現場有環保人力自行車，載送人潮。（記者江碩涵╱攝影）
GTC大會現場有環保人力自行車，載送人潮。（記者江碩涵╱攝影）

輝達GTC（GPU Technology Conference）技術大會2009年首次舉辦，原本主題聚焦繪圖處理器（GPU）在遊戲和高效能運算中的角色，隨著AI與深度學習逐漸興起，輝達開始把GPU定位為AI運算的核心工具，GTC也成為全球AI開發者的年度重要聚會。

今年GTC有1000多場會議、2000名講者和近400家參展廠商，預計2萬5000名與會者親赴現場，30萬人線上參加，16日GTC大會的票就已售罄，最貴的票價要2000美元。

現場直擊GTC大會的展館，周圍街景布置到處都有GTC的標誌，簡直一片綠海，經常空蕩蕩的聖荷西市中心也充滿了人潮。有趣的是，輝達還推出環保的人力車，將參與者從SAP中心載向聖荷西會展中心，減少搭車、停車的問題。

今年參與GTC的台灣廠商超過20家。次高等級的鑽石級贊助商有4家台廠，包括鴻海、廣達旗下雲達、華碩、台達電。白金級贊助商有技嘉、微星，金級贊助商包括英業達、光寶科、和碩，銀級贊助商包括仁寶、聯發科、神達、趨勢科技等。

據了解，許多台灣科技廠大老闆也都低調現身會場，親自參與GTC。

現場有GTC Park，供參與者休息飲食、聽音樂，彷彿是一個園遊會。（記者江碩涵...
現場有GTC Park，供參與者休息飲食、聽音樂，彷彿是一個園遊會。（記者江碩涵╱攝影）

輝達 AI 聖荷西

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