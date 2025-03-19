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毒品死亡人數連4月上升 羅偉續掃蕩芬太尼

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山公共衛生局新任局長蔡維衡（左）、市長羅偉（右）。（羅偉辦公室提供）
舊金山公共衛生局新任局長蔡維衡（左）、市長羅偉（右）。（羅偉辦公室提供）

據市驗屍官辦公室18日公布的數據，上個月舊金山共有61人因吸入毒品過量死亡，是連續第四個月死亡人數上升。

舊金山去年因毒品過量死亡的人數降至635人，為自2020年市府開始公開相關數據以來最少的一年，比2023年創紀錄的810人下降22%。

「這不只是數字。」舊金山公共衛生局新任局長蔡維衡（Daniel Tsai）周二說，「這些是真實生活在我們社區中的人。」

蔡維衡表示，他上任後將重點放在，建立更具反饋的行為健康治療體系，幫助更多人獲得治療，包括增加治療床位、簡化入院流程，以及減少治療類型轉換時患者可能遭遇的脫節情況。

蔡維衡於2月上旬被任命為公共衛生局長，接替前任局長辭職後的空缺。他曾在拜登政府擔任聯邦醫療補助計畫（Medicaid）負責人。但據標準報報道，他早年曾在顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）協助推廣一種止痛類鴉片藥物。

為了應對芬太尼危機，市議會2月通過了由市長羅偉所提出的「芬太尼緊急狀態條例」，授權市府更靈活地與治療機構和服務提供商合作。此外，羅偉政府還在南市場區（SoMa）設立了一個「流動篩查中心」，專門收容因吸毒或販毒被捕的人，提供他們接受治療、搭車離開舊金山，或進入監獄的選擇。

該中心於2月10日開始為期30天的試點，但是否會延長仍不明朗。

羅偉在本周一又公布了一份多方面計畫，以解決舊金山在行為健康與遊民問題，其中包括一項新建的「穩定中心」（Stabilization Center），以提供24小時服務，設有16張床位，專門接收因心理健康或藥物使用問題而被警方、消防部門或危機應對小組送來的人，幫助他們與醫療和社會服務機構建立聯繫，減少進入急診室的需求。

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