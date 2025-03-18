金山市長批准Waymo送機 SFO開啟臨時測繪

Waymo具有舊金山特色的無人車服務，獲准進入SFO進行機場道路測繪。(取自Waymo臉書)

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）17日宣布，舊金山國際機場（SFO）已批准無人車公司Waymo 進行機場道路測繪的臨時准入協議，允許該公司在機場範圍內展開受控測繪作業。

舊金山年初已成功舉辦三場全國性峰會，包括摩根大通醫療保健會議（JP Morgan Healthcare Conference）、農曆新年大遊行（Lunar New Year Parade）及NBA全明星周末（NBA All-Star Weekend），為城市經濟復甦提供強勁動能。而Waymo這具有舊金山特色的無人車服務正成為更加主流的交通選擇。

據市長辦公室介紹，該臨時許可有效期為30天，規定測繪車輛須由人類駕駛全程操控，且最多僅允許兩輛車同時運行，期間不得搭載公眾乘客。

臨時准入協議自3月14日生效，有效期至4月13日，機場方面可選擇將期限再延長30天。目前尚未就未來載客營運作出決定，但此次測繪將為相關決策提供參考數據。根據協議，Waymo將利用SFO現有的地理圍欄（geofence）技術，以提供車輛追蹤數據。

市長羅偉表示，這項合作展現了舊金山在推動創新與促進經濟復甦方面的努力。「這項協議再次證明，舊金山正在推動創新，同時助力經濟復甦，」羅偉說，「市府正召集各方，共同推動實際成果，為舊金山人提供更多便利。透過擴展往返SFO的交通選擇，我們將進一步便利遊客及商務旅客體驗舊金山，提振經濟，並歡迎全球旅客回到這座城市。」

Waymo業務發展與戰略夥伴關係主管加維爾（Nicole Gavel）表示，該公司每周為舊金山居民與訪客提供數萬次行程，這項測繪許可是其拓展服務的重要一步。

「這項許可將幫助我們進一步服務每年往返舊金山的數百萬旅客，其中許多人已將SFO列為服務拓展的首選地點，」加維爾說，「我們很榮幸能夠參與這項計畫，向世界展示未來從舊金山開始。」

SFO機場主任納科恩特（Mike Nakornkhet）強調，乘客安全是機場的首要考量。這項測繪許可是評估新型交通模式的關鍵一步。「我們始終將乘客的安全置於首位，而這項臨時測繪許可是我們對這種新型交通方式進行全面評估的重要起點。」