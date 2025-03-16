矽谷就業成長停滯 個人收入卻大漲 難抵高生活成本

矽谷就業成長陷入停滯，個人收入卻大幅上漲，但高生活成本已抵銷收入水平提高的好處，最緊迫的住房問題，也未有大幅進展。(取自矽谷合資臉書)

根據一份有關矽谷 地區經濟的最新報告，灣區 就業成長陷入停滯，但個人收入卻大幅增長。

「聖荷西信使報」報導，這份由「矽谷聯合創投」(Joint Venture Silicon Valley) 所屬之地區研究所(Institute for Regional Studies)所做年度報告指出， 2025年矽谷指數顯示，矽谷經濟兼具亮點及嚴峻挑戰。截至2024年中期，矽谷有171萬7000個工作機會，少於2023年中期的172萬1000個，減少約4000個職位，降幅為0.2%。

報告將矽谷定義為聖塔克拉拉縣、聖馬刁縣與佛利蒙地區。報告指出，就業市場疲軟，很大程度是導因於科技業裁員，矽谷近幾年來出現裁員潮。

「矽谷合資」總裁漢考克(Russell Hancock)認為，科技業已自高速發展階段退出，結束長達12年積極擴張，轉而專注效率與盈利能力。他警示，儘管矽谷爭取獲利業務的作法，可能取悅華爾街與投資人，但科技業追求高獲利，可能危及員工工作並抑制招聘。此一策略代表矽谷將進入一個新時期，也就是低增長或無成長。

然而，指數報告顯示，矽谷就業狀況惡化，收入水平近年來卻大幅上漲。2023年矽谷個人平均收入達歷史最高水平15萬7100美元，比2022年人均收入15萬3000美元增長2.6%。2023年舊金山人均收入為16萬4800美元，比2022年增加5.8%。加州 人均收入為8萬1255美元，全美人均收入為6萬9810美元。

報告警告，雖然灣區個人收入增加，但高生活成本已抵銷收入水平提高的好處。通貨膨脹侵蝕大部分收入增加，經過通膨調整後的人均收入，基本上保持停滯。

儘管矽谷薪資水平高，仍存在相當大的薪資差距。過去十年，矽谷全職員工男性與女性的薪資比例維持穩定，分別為1美元比0.77美元。另外，並非每個人都能平等享受薪資成長。

漢考克指出，矽谷貧富差距正在擴大，越來越少人可進入最富裕的高收入階層。報告顯示，矽谷有56位億萬富翁、14萬5000位百萬富翁家庭。目前，最富有1%家庭擁有矽谷全部流動資產的15%，最貧窮的50%家庭甚至連一小部分資產都難以獲得。

報告分析，通貨膨脹與住房成本壓力已導致大部分矽谷居民錢包縮水，除了有野心的企業外，其他所有商業都受到成本飆漲與薪資停滯不前的困擾，最緊迫的住房問題，卻未有大幅進展。

研究發現，矽谷多年來飽受居民流失的挑戰，大批居民外移至加州與美國其他地方。2024年有1萬8840名矽谷居民搬離，2023年矽谷人外移人數為9200人，2022年則有5萬3570人口外流。

漢考克認為，居民與員工搬離，已經削弱矽谷與舊金山的就業市場。越來越多證據顯示，住房問題正在趕走矽谷勞動力。此外，遠距工作與線上會議興起，進一步刺激居民離開矽谷科技就業中心的可行性，矽谷科技工具正提高當地居民與全球員工的生產力。他指出，尖端數位技術有助於分散當地部分勞動力，地理位置與距離不再像過去那般重要。