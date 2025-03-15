羅偉推動延長「創業首年免費」 助力小型企業發展

舊金山市長羅偉推動延長「創業首年免費」計畫，助力小型企業發展。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）宣布，將向市議會提交立法，延長「創業首年免費（First Year Free）」計畫至2026年6月，以進一步支持小型企業創業並促進城市經濟發展。該計畫自2021年推出以來，已幫助近1萬家新企業，累計減免約500萬美元的費用，降低企業在舊金山開業的門檻。

「創業首年免費」計畫旨在為符合資格的企業免除初始註冊費、營業執照費、首年許可費等費用，適用於年營收500萬美元以下、並在舊金山設有合法商業地址的企業。短租業務與家庭辦公類企業則不符合資格。如果企業在開業第一年或三年內年營收超過1500萬美元，則需補繳之前豁免的費用。

此次延長計畫是羅偉市長推動簡化商業流程的重要舉措之一。今年，他還推出「PermitSF」計畫，以改革和精簡舊金山的商業許可流程，減少繁瑣的行政手續，讓企業更快投入運營。

羅偉近期還與加州 參議員威善高（Scott Wiener）合作，推動州級立法，引入更經濟實惠的酒類執照，吸引更多餐廳和酒吧進駐舊金山市中心。

「我聽到無數小企業主抱怨，開店的過程讓他們感覺政府在與他們作對。我們不能接受這種情況，並且正在改變它，」羅偉說，「創業首年免費計畫已幫助數千家企業減輕經濟負擔，讓創業者能夠更順利起步。透過延長這項政策，我們將進一步促進舊金山的經濟活力，讓這座城市對企業更具吸引力。」

市議員謝里爾（Stephen Sherrill）說：「長久以來，舊金山對創業者來說門檻過高、成本過高，因此我曾召開聽證會，討論如何擴大創業首年免費計畫。減少行政障礙並降低創業成本時，便能讓更多企業在舊金山生根發展。」

第三區市議員李爾德（Danny Sauter）表示，該計畫對創業者而言「極具變革性」，使更多家庭經營的小型企業能夠順利落戶舊金山。他特別提及位於Polk街的Wow Kids Playground。這是一家透過「創業首年免費」計畫開業的親子遊樂場，如今已成為當地家庭與兒童的熱門去處。

「創業首年免費」計畫原定於2025年6月到期，若本次立法獲市議會通過，將再延長一年至2026年6月，確保在舊金山經濟復甦的關鍵時期，持續為創業者提供支持。

小企業主Lily Deng表示，減少初期成本、簡化流程，讓創業者能夠更專注於成長與經營。這不僅是對企業主的幫助，也將促進舊金山整體經濟的活力與發展。