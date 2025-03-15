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灣區人口溫和回升 聖塔克拉拉縣成長最快速

編譯組／綜合報導
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灣區人口正再次增長，根據人口普查局本周發布人口統計數據，被稱為新興人工智慧產業中心的聖塔克拉拉縣，人口成長最快速。(取自聖縣府臉書)
灣區人口正再次增長，根據人口普查局本周發布人口統計數據，被稱為新興人工智慧產業中心的聖塔克拉拉縣，人口成長最快速。(取自聖縣府臉書)

灣區人口正再次增長，根據人口普查局本周發布人口統計，被稱為新興人工智慧產業中心的聖塔克拉拉縣，人口成長最快速，自2023年7月1日約189萬7000人、增長1.5%至2024年7月1日約192萬6000人。

去年，灣區各縣人口皆增加，其與新冠疫情爆發初期、人口減少情況，形成強烈對比，當時，部分經濟學家曾擔憂，人口外流現象將持續存在。

不過，儘管灣區人口恢復溫和增長，目前大多數縣人口，仍比疫情爆發前減少。居民人數比2020年7月的640萬9000人的高點，減少9萬1000人。但自2023年至2024年，灣區居民估計增加6萬8000人，增幅為1.08%。康曲柯士達縣(Contra Costa)目前居民人數，比2020年該縣歷史最高人口數紀錄，增加6400人。

聖荷西信使報報導，矽谷非營利智庫「矽谷聯合創投」(Joint Venture Silicon Valley)執行長漢考克(Russell Hancock)表示，灣區仍處於一個有趣的中間地帶，尚未知何去何從，一些新力量正在矽谷運作，人工智慧將起飛，但尚不清楚其代表的意義。

人口普查局每年都會發布各縣與大都會地區人口估計數據，並對上一次十年一次人口普查的每年人口估計數，進行調整。去年更新顯示，舊金山是灣區自疫情爆發以來，第一個出現人口同比增長的城市。普查局每年都根據新資訊與出生、死亡與移民數據調整估計值。

今年更新數據顯示，疫情引發的人口外流，並不似先前預估那般嚴重，持續時間也較短。新預估顯示，2024年是灣區自疫情爆發以來，人口增長的第二年：包括阿拉米達縣、康曲科士達縣、舊金山縣、聖馬刁縣、聖塔克拉拉縣在2024年7月人口都比前一年增多。

2023-2024年，灣區各縣人口成長率都超過加州人口成長率0.59%。阿拉米達縣增幅最小為0.67%，康曲科士達縣增加0.9%、舊金山人口增加1.02%。聖馬刁縣人口增長1.17%、聖塔克拉拉縣居民增加最多，增幅為1.54%。

聖塔克拉拉縣人口成長，部分由外籍員工推動。「矽谷合資」近來發布「矽谷指數」(Silicon Valley Index)報告發現，矽谷有三分之二科技員工為外國出生。

康曲科士達縣自2020年以來的人口穩定增長，可能是因為住房更便宜。截至今年1月，康縣房屋平均價格為78萬5000美元。在海灣對面的聖馬刁縣，房屋平均價格為196萬美元。房地產經紀專業人士認為，特別是在康縣邊緣地區，可找到較便宜住房，並且可通勤到舊金山，遠距工作模式出現，讓更多人考慮搬到康縣一些較偏遠地區。

人口普查局指出，灣區大部分都會區人口，在2023-24年期間實現增長。「灣區經濟研究所」執行主任貝利薩瑞奧表示，在經歷多年的疫情與遠距工作相關衝擊之後，目前正逐漸恢復正常。

灣區 疫情 矽谷

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