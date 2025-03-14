華促會：金山ICE執法 只針對遣返令在身無證客

圖為舊金山ICE逮捕的國際暴力團夥成員。（取自ICE官網）

美國華人權益促進會（CAA，簡稱華促會）移民 權利項目經理吳雨泊（Jose Ng）表示，目前還沒見到移民暨海關執法局（ICE ）在舊金山 有大規模的執法行動。現在拘留的，主要都是身上有遣返令的無證移民，並非隨機在路上或公交上抓人，要人拿出文件證明身份，「大家不用恐慌，也不要相信社媒上移花接木的謠言或視頻。」

吳雨泊說，金山的華人無證移民，心態在川普執政後發生變化，「以前在拜登時期，還是有期望，能慢慢盼到庇護簽證。但現在他們對未來充滿不確定性，擔心被ICE拘留或驅逐。」

吳雨泊說，考慮到南部入境的華人走線者增多，華促會早在2023年1月就開始接受移民法律諮詢服務，並在同年6月和其他機構合力開展移民法律診所諮詢，一個月一次，一直持續到去年秋季。隨著南部邊境封鎖，進入美國的華人移民劇減。

他分析，川普上台後，至少有16個行政命令與移民法律相關。其中，最受人關注的自然是取消出生公民權。不少人有疑惑，不清楚取消公民權的範圍，是否涉及訪問學者、學生等。華促會最近在舊金山市立大學、YMCA等地舉辦了30場講座，進行移民普法。普遍遇到的問題是，「ICE執法多不多？遇到執法，應該怎麼準備？」一些人在申請庇護身份，要定期到ICE簽到，也擔心被遣返到第三國。

吳雨泊說，此前參與緊急移民求助熱線的接線員工作，更進一步掌握ICE初步執法情況。舊金山平均一周有五到七個無證移民的個案，一個月最多28起。而在拜登時代，一個月一起。在川普上任後，ICE在金山的移民執法逮捕增加了20多倍。

吳雨泊也強調，舊金山暫時沒有大規模的ICE執法行動，執法拘留的是有遣返令在身的無證移民，不會在路上或公共交通上隨機拘留、索要移民身分證件。「大家也不用過度恐慌。」

吳雨泊說，美國憲法賦予包含無證移民在內的人，都擁有憲法第四和第五修正案的權利。包括所有人都有保障人身、住所、文件及財物的安全，不受無理之搜索和拘捕的權利。你有不回答任何執法人員的查問的權利，不得未經過法律程式而被剝奪人身自由的權利。

「如果你或你的朋友及親人在舊金山被ICE拘留，可以致電金山緊急移民求助熱線415-200-1548，該熱線提供24小時多語言服務。如果你符合條件入籍，請儘快申請入籍華促會向低收入人士提供一般移民法律諮詢，包括免費入籍服務，可致電華促會移民法律留言信箱415-761-3222，工作人員會聯繫致電者。」