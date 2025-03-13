米其林舊金山灣區新增5店 華埠「四大天王」入列

米其林指南對「四大天王」的評價是，很難找到比這家店更熱鬧的餐館了。（取自餐廳網站）

向來被認為是美食風向標的「米其林指南」，日前在舊金山 灣區部分又增加五家新店，其中包括近來爆火的華埠新店「四大天王（Four Kings)」。

本次上榜的五家新店有四家位於舊金山市，包括廣東菜風味的「四大天王」、法國風味的Verjus、美國南方風味的Prelude，以及現代風格的The Wild。另有一家是在屋崙 的Sun Moon Studio。其中除去「四大天王」價格指數是兩個美元符號，Verjus的價格指數是三個美元符號外。其他三家店的價格指數都是四個美元符號之巨。

「米其林指南」對「四大天王」的評價是，很難找到比這家店更熱鬧的餐館了。兩位主廚讓食客們迫不及待要來品嘗他們清新現代的廣式料理，預訂總是一搶而空。老饕們可以在開門前排隊等吧台座位，不過並不能保證總是能排到。「從培根煲仔飯到中式香腸再到魚香茄子，對傳統風味都有全新的呈現，恰到好處」。

位於舊金山金融區的Verjus是一家法式小酒館。指南稱讚其簡單精緻的菜餚，尤其是海鮮和新鮮蔬菜，比如點綴了芹菜粒和甜檸檬的鮮美蟶子。雖然菜單隨季節有所變化，但是開心果點綴的鴨肉法式酥皮肉凍，自製香腸和法式焦糖吐司都是必點。

Prelude位於舊金山市中心一家時尚酒店的底樓，可以單點也可以點套餐，菜式既精緻又帶有傳統風味。經典菜式是去骨和塞入調味米飯的炸雞翅，鱒魚子點綴的甜椒乳酪還有黑巧克力和椒鹽餅乾香蕉奶油反轉撻。

The Wild主打的是自然舒適的就餐環境。食客會圍繞餐館中央的一處壁爐落座，目睹蔬菜、海鮮和肉類在明火上碳烤。主打的是食材優先的現場烹飪表演。菜品是受到日式料理影響的加州 菜。例如義式生魚片配柚子醋、佛手瓜黑蒜海膽龍蝦湯麵。此外，還有品類豐富的日式威士忌供挑選。

位於屋崙的Sun Moon Studio非常低調隱祕，兩位主廚都曾在全美最著名的餐廳工作過。他們利用乳鴿、石斑魚、野生菌菇及柑橘等加州本地食材打造多變的季節性菜單，提供柚子胡椒黃油珍寶蟹配嫩豆腐這樣簡單精妙的菜式。