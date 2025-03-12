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舊金山K提案反對者提告市府 阻關海傍公路

記者王子涵／舊金山報導
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反對關閉海傍公路者，將對舊金山市府提起訴訟，指控違反州法。（記者王子涵/攝影）
反對關閉海傍公路者，將對舊金山市府提起訴訟，指控違反州法。（記者王子涵/攝影）

圍繞K提案關閉海傍公路（Great Highway）的爭端，在舊金山第四區仍持續發酵。反對者於11日下午在日落區宣布，他們正對舊金山市府提起訴訟，指控這項提案違反州法。

舊金山市府的計畫是將海傍公路改建為公園。代表這一區市議員殷嘉立（Joel Engardio）對K提案（永久關閉海傍公路）的支持態度，導致不少曾經支持他當選市議員的選民倒戈，並發起針對他的罷免運動。而其的支持者也發起「Stand With Joe」的運動，以反對罷免。

「市府沒有權利關閉大公路。」67歲的退休警員、律師科雷亞（Richard Corriea）提起了這項訴訟。他長年居住於列治文區，現代表原告發聲。「K提案的支持者試圖繞過州法，但他們不會成功。」

截至周二下午，該訴訟尚未正式提交法院，但據科雷亞向本報分享的訴訟書顯示，訴訟將由舊金山律師事務所Rutan and Tucker提起，要求法院頒布禁令，阻止計畫於3月14日實施的公路關閉措施及4月12日公園的正式開放。此外，訴訟還要求法院裁定K提案違反州法律。

科雷亞表示，海岸線隸屬於州府的管轄範圍，且海傍公路地下30米有著許多的儲存罐，用於污水處理等用途，這使得對海傍公路的開發極其困難。

K提案反對者、第四區居民Selena曾是殷嘉立競選市議員的支持者，如今成為罷免運動的領袖之一。她表示，殷嘉立沒有兌現競選的承諾。

訴訟將舊金山市府、市議會、市公園局以及五名將K提案納入公投的市議員列為被告，分別是麥德誠、殷嘉立、梅義加、孟達文和潘正義。潘正義在去年競選連任失敗，其餘四人仍在市議會任職。

科雷亞指出，訴訟指控K提案違反州法律的兩大關鍵點。首先，原告認為加州車輛法（California Vehicle Code）僅授權地方立法機構（即市議會）在認定某條道路「對車輛交通不再必要」或「出於公共安全考量」時關閉公路，而非通過選民公投來決定。

其次訴訟指出，K提案允許警車、消防車及其他授權車輛繼續使用該路段，因此該公路仍被視為必要的交通要道。

K提案在去年公投中以55%的支持率獲得通過，但海傍公路所在的第四區，多數當地選民投下反對票，尤其是日落區和列治文區的居民，他們認為該公路對通勤和接送家人至各類活動至關重要。

原告之一的日落區五金店老闆周啟邦（Albert Chow）說：「如果選舉結果顯示西區選民大力支持這項措施，我會接受現實。我會認為，我的鄰居們已經做出決定，殷嘉立是對的，而我是錯的。但事實證明，我站在了正確的一方。」

反對者集會的另一側，支持K提案的非營利組織大公路公園之友（Friends of Great Highway Park）發表聲明，稱這項訴訟是「無用且昂貴的」。

市議員殷嘉立對K提案的支持態度，導致不少選民發起針對他的罷免運動，而其支持者也發...
市議員殷嘉立對K提案的支持態度，導致不少選民發起針對他的罷免運動，而其支持者也發起「Stand With Joe」，以反對罷免。(取自殷嘉立競選網站）

舊金山 罷免 公投

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