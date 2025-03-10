聯邦修復資金未到位 加州百年中國巷正處命運十字路口

位於加州漢福（Hanford）的中國巷，歷史可追溯至1877年。(取自美國國家歷史保護信託網站）

眾所周知，舊金山華埠 是全美最古老的華埠，歷史可追溯至1848年。如今它仍然是全美華裔移民精神文化的象徵，與城市共同生機勃勃地成長著。而距離這裡3.5小時車程的加州 中部小城，一同樣有著悠久歷史的中國巷（China Alley），正處於命運的十字路口。

位於加州漢福（Hanford）的中國巷，歷史可追溯至1877年。(取自美國國家歷史保護信託網站）

鋪設鐵路移民工人建立

據媒體SFGATE報導，位於加州漢福（Hanford）的中國巷，歷史可追溯至1877年，當時南太平洋鐵路公司（Southern Pacific Railway）在戈申（Goshen）與科林加（Coalinga）之間鋪設鐵路，經過當地一個華人 牧羊營地，這促成漢福的發展。隨著城市的迅速崛起，中國移民工人也在此建立社區，開設雜貨店、餐館、中藥舖、學校及道教廟宇，使中國巷成為當地華人的活動中心。

然而，19世紀末的反華情緒席捲全加州，許多華埠因此消失。1886年，聖荷西市長將當地華埠定為「公害」，隨後發生大火，燒毀整個華埠，導致1400多名華人無家可歸。類似的事件在溪口（Chico）、瑞定（Redding）和聖塔安那（Santa Ana）等地也接連發生。儘管漢福的中國巷倖存至今，但仍面臨荒廢與忽視的困境。

2022年，鄰近的佛萊斯諾（Fresno）華埠內的一座歷史建築Bow On Tong因火災損毀，聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）市中心的華埠則早已被開發為飯店與停車場。儘管如此，漢福的中國巷仍然屹立不搖，其歷史建築多為兩至三層樓高的磚造建築，部分仍保留中式飛簷，牆上則留有昔日商家的褪色招牌。

進全美11個最瀕危遺址

近年來，中國巷的歷史價值逐漸獲得認可，然而其生存仍面臨嚴峻挑戰。2011年，中國巷被美國國家歷史保護信託（National Trust for Historic Preservation）列為全美11個最瀕危歷史遺址之一，其道教廟宇內的文物甚至曾於香港歷史博物館展出。去年3月，漢福市獲得聯邦運輸部（Department of Transportation）撥款1550萬元，其中部分資金原本將用於中國巷的修復。然而，由於聯邦資金凍結，這筆經費仍未能撥付。

位於加州漢福（Hanford）的中國巷，歷史可追溯至1877年。(取自美國國家歷史保護信託網站）

中國巷的歷史與當地華人家族密不可分，尤其是Wing氏家族的貢獻最為顯著。家族先祖、反清政治異見人士Henry Wing於19世紀80年代從中國廣東逃亡至美國，最終在漢福開設了「美珍樓」（Mee Jan Low）麵館。其後人進一步發展家族餐飲事業，並於1937年開設「中國寶塔」（Chinese Pagoda）餐廳。

1940年代，家族成員Richard Wing曾擔任五星上將喬治·C·馬歇爾（George C. Marshall）的私人廚師，隨軍遊歷歐亞各國，並從蔣介石夫人宋美齡處學得一道治感冒的湯品配方。戰後，他回到漢福，並於中國巷創辦了加州最具代表性的餐廳之一，帝國王朝（Imperial Dynasty）。該餐廳以亞洲融合菜聞名，吸引眾多名人與政要光顧，擁有高達7萬瓶的珍藏酒窖。

保護協會推動修復計畫

如今，中國巷的建築已年久失修，2021年的一場大火幾乎燒毀了道教廟宇。中國巷保護協會（China Alley Preservation Society）會長Arianne Wing與其伴侶Steve Banister，正努力推動修復計畫，希望重新將這片歷史街區恢復生機。他們計畫在原帝國王朝餐廳大樓內恢復五間商店，並推動鄰近社區發展。

媒體指出，若一切順利，這座全美最古老且最具代表性的華埠之一，將有機會成為永久歷史地標，並成為振興加州中部地區的重要據點。然而，中國巷的未來極為脆弱，其現況已顯疲態。只需一次火災、地震或猛烈的風暴，這條街道可能就會永遠消失。