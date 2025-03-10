我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九遭台移民署約談 調查訪台中生脫口「中國台北」涉違規

網紅分析5款汽車「絕對不買」全是歐洲豪車

聯邦修復資金未到位 加州百年中國巷正處命運十字路口

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於加州漢福（Hanford）的中國巷，歷史可追溯至1877年。(取自美國國家歷史保護信託網站）
位於加州漢福（Hanford）的中國巷，歷史可追溯至1877年。(取自美國國家歷史保護信託網站）

眾所周知，舊金山華埠是全美最古老的華埠，歷史可追溯至1848年。如今它仍然是全美華裔移民精神文化的象徵，與城市共同生機勃勃地成長著。而距離這裡3.5小時車程的加州中部小城，一同樣有著悠久歷史的中國巷（China Alley），正處於命運的十字路口。

位於加州漢福（Hanford）的中國巷，歷史可追溯至1877年。(取自美國國家歷...
位於加州漢福（Hanford）的中國巷，歷史可追溯至1877年。(取自美國國家歷史保護信託網站）

鋪設鐵路移民工人建立

據媒體SFGATE報導，位於加州漢福（Hanford）的中國巷，歷史可追溯至1877年，當時南太平洋鐵路公司（Southern Pacific Railway）在戈申（Goshen）與科林加（Coalinga）之間鋪設鐵路，經過當地一個華人牧羊營地，這促成漢福的發展。隨著城市的迅速崛起，中國移民工人也在此建立社區，開設雜貨店、餐館、中藥舖、學校及道教廟宇，使中國巷成為當地華人的活動中心。

然而，19世紀末的反華情緒席捲全加州，許多華埠因此消失。1886年，聖荷西市長將當地華埠定為「公害」，隨後發生大火，燒毀整個華埠，導致1400多名華人無家可歸。類似的事件在溪口（Chico）、瑞定（Redding）和聖塔安那（Santa Ana）等地也接連發生。儘管漢福的中國巷倖存至今，但仍面臨荒廢與忽視的困境。

2022年，鄰近的佛萊斯諾（Fresno）華埠內的一座歷史建築Bow On Tong因火災損毀，聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）市中心的華埠則早已被開發為飯店與停車場。儘管如此，漢福的中國巷仍然屹立不搖，其歷史建築多為兩至三層樓高的磚造建築，部分仍保留中式飛簷，牆上則留有昔日商家的褪色招牌。

進全美11個最瀕危遺址

近年來，中國巷的歷史價值逐漸獲得認可，然而其生存仍面臨嚴峻挑戰。2011年，中國巷被美國國家歷史保護信託（National Trust for Historic Preservation）列為全美11個最瀕危歷史遺址之一，其道教廟宇內的文物甚至曾於香港歷史博物館展出。去年3月，漢福市獲得聯邦運輸部（Department of Transportation）撥款1550萬元，其中部分資金原本將用於中國巷的修復。然而，由於聯邦資金凍結，這筆經費仍未能撥付。

位於加州漢福（Hanford）的中國巷，歷史可追溯至1877年。(取自美國國家歷...
位於加州漢福（Hanford）的中國巷，歷史可追溯至1877年。(取自美國國家歷史保護信託網站）

中國巷的歷史與當地華人家族密不可分，尤其是Wing氏家族的貢獻最為顯著。家族先祖、反清政治異見人士Henry Wing於19世紀80年代從中國廣東逃亡至美國，最終在漢福開設了「美珍樓」（Mee Jan Low）麵館。其後人進一步發展家族餐飲事業，並於1937年開設「中國寶塔」（Chinese Pagoda）餐廳。

1940年代，家族成員Richard Wing曾擔任五星上將喬治·C·馬歇爾（George C. Marshall）的私人廚師，隨軍遊歷歐亞各國，並從蔣介石夫人宋美齡處學得一道治感冒的湯品配方。戰後，他回到漢福，並於中國巷創辦了加州最具代表性的餐廳之一，帝國王朝（Imperial Dynasty）。該餐廳以亞洲融合菜聞名，吸引眾多名人與政要光顧，擁有高達7萬瓶的珍藏酒窖。

保護協會推動修復計畫

如今，中國巷的建築已年久失修，2021年的一場大火幾乎燒毀了道教廟宇。中國巷保護協會（China Alley Preservation Society）會長Arianne Wing與其伴侶Steve Banister，正努力推動修復計畫，希望重新將這片歷史街區恢復生機。他們計畫在原帝國王朝餐廳大樓內恢復五間商店，並推動鄰近社區發展。

媒體指出，若一切順利，這座全美最古老且最具代表性的華埠之一，將有機會成為永久歷史地標，並成為振興加州中部地區的重要據點。然而，中國巷的未來極為脆弱，其現況已顯疲態。只需一次火災、地震或猛烈的風暴，這條街道可能就會永遠消失。

華埠 加州 華人

上一則

聯邦資金凍結 聖縣醫療、健保和教育等影響開始顯現

延伸閱讀

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州
聯邦資金凍結對聖縣民生影響開始顯現

聯邦資金凍結對聖縣民生影響開始顯現
「1包麵恐漲至1元」美中關稅戰 華埠商品仰賴進口 憂老店倒閉

「1包麵恐漲至1元」美中關稅戰 華埠商品仰賴進口 憂老店倒閉
華埠爆竹跑揭幕 萬人共襄盛舉

華埠爆竹跑揭幕 萬人共襄盛舉
完成進加大州大課程比率 舊金山公校稱冠加州

完成進加大州大課程比率 舊金山公校稱冠加州

熱門新聞

一棟位於巴洛阿圖出售中的房屋，開價488萬美元賣方在房屋敘述中提到「每任屋主的小孩都上哈佛或史丹福大學」。（翻攝自Redfin）

巴洛阿圖房屋賣488萬元 強調每任小孩都上史丹福、哈佛

2025-03-08 20:51
舊金山Le Marais烘焙坊出售一款超大的可頌麵包，每個賣22美元。從重量上來看，相當於10個普通大小的可頌麵包。(取自Le Marais Bakery IG)

舊金山巨型可頌麵包 一個賣22美元

2025-03-08 20:08
查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

2025-03-01 19:26

花1.44億買美超微股票慘賠 加州這家公司提告求償

2025-03-07 18:33
台裔農夫水果哥兒子Hubert Hsu車禍身亡，灣區民眾社群湧入關心與愛心。（翻攝自GoFundMe）

台裔農夫水果哥兒子車禍身亡 灣區民眾社群湧入愛心

2025-03-08 00:08
除了股價大跌，灣區對特斯拉汽車的尊重也大跌。（電視新聞截圖）

馬斯克干涉政治 灣區出現反特斯拉浪潮 貼「反馬」貼紙

2025-03-08 01:20

超人氣

更多 >
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…

模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…