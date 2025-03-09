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「金山華人必吃」 嶺南小館慶40周年 二代東主傳承美味

記者劉先進／舊金山報導
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嶺南小館8日慶祝開業40周年。（記者劉先進／攝影）
嶺南小館8日慶祝開業40周年。（記者劉先進／攝影）

被譽為「舊金山華人必吃」的知名粵菜餐廳嶺南小館（R&G Lounge）開業40周慶，在8日國際婦女節下午舉行，政要雲集。第二代東主熊可慈（Chelsea Hung）說，餐廳和社區每個人像家人一樣，當年父親熊廣成（Herny Hung）決定退休時，本來在紐約科技業工作的她，辭掉工作，搬回灣區接手餐廳，「在華埠，當許多第二代不願意繼承家族企業時候，我決定站出來，下一代接手傳承華埠商業和魅力尤其重要。」

嶺南小館位於華埠Kearny 街，是金山知名的中餐館，用餐時段時常大排長龍。且本地白人、非裔都常過去聚餐。椒鹽焗大蟹與北京片皮鴨，被不少華人視為金山必點菜品。

8日40周年慶鑼鼓喧天、龍獅飛舞。熊可慈陪同第三區市議員李爾德 (Danny Sauter) 及2025年全美華埠小姐后冠佳麗，派發免費餐盒給250名散房居民。市長羅偉辦公室代表、市議員孟達文（Rafael Mandelman）、金山華協中心（CCDC）行政總監楊重賢（Malcolm Yeung）等也出席活動。羅偉當天早上還特別表彰餐廳。

曾經當選為金山華埠小姐的熊可慈說，希望慶祝當天向社區致敬，盡可能支持下一代，感謝客戶、支持者和員工。她回憶，父母移民來舊金山，為了打造嶺南小館，養活她的兄妹和家人歷經頗多艱辛。從小她常在餐廳幫手，食客和社區的每個人，對自己來說都像家人，當父母決定退休時，她還沒準備好讓父母出售或送人，所以辭掉在紐約的科技工作，搬回舊金山，2022年正式接手餐廳，以傳承華埠商業和魅力。

熊可慈說，餐飲業很有挑戰，疫情後食品價格上漲，招聘困難，目前川普總統增加關稅，也會看到一些食材成本上升，作為一個標誌性的餐廳，希望加大品牌營銷推廣。她說：「之前我們沒有做很多行銷，而現在社群媒體是如此巨大的平台，我們持續創造社媒上傳播的內容，不僅包括食物還有一些幕後故事，以及在這裡工作了10、20年到30年的員工的故事。」

華人何菊美（Annie Ho）當天特地和先生、朋友來參加活動。並在現場用拍立得拍下照片。她說，十幾年來，幾乎每個月要到餐廳吃飯一次，包括自己和金山朋友的生日慶祝等活動，都在餐廳舉行，「我最喜歡吃這裡的椒鹽蝦和醉鴿。」

市議員李爾德說，嶺南小館是一家真正的三藩市經典餐廳。很高興看到它蒸蒸日上。多年前，曾經和妻子在這裡約會，對特色牛肉、荔枝馬提尼讚不絕口，並笑說，「我們現在都是素食主義者，還可以找到其他特色菜。 」

圖為嶺南小館東主熊可慈。（記者劉先進／攝影）
圖為嶺南小館東主熊可慈。（記者劉先進／攝影）
嶺南小館熱心粉絲何菊美和先生在現場拍照打卡。（記者劉先進／攝影）
嶺南小館熱心粉絲何菊美和先生在現場拍照打卡。（記者劉先進／攝影）

華埠 舊金山 華人

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