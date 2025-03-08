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鬱金香日3/22登場 免費採花慶婦女節

記者李怡／舊金山報導
舊金山鬱金香日22日登場，免費採花慶祝國際婦女節。 （Union Square Alliance網站）
舊金山鬱金香日22日登場，免費採花慶祝國際婦女節。 （Union Square Alliance網站）

22日（周六）下午1時到4時，舊金山聯合廣場將變成一座鬱金香花園。民眾可以免費採摘最多八朵鮮花，以慶祝國際婦女節並迎接春天的到來。

本次鬱金香日活動由聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）主辦，今年花園內將擺放8萬朵鬱金香。這些花來自美國本土種植的荷蘭球莖。

鬱金香日在荷蘭已有多年歷史。每年1月，荷蘭首都阿姆斯特丹市中心的廣場會被花海覆蓋，讓民眾免費採摘。舊金山從2018年開始舉辦這場活動，至今已是第七屆，成為城市春天慶祝活動之一。

聯盟首席執行官羅德里格斯（Marisa Rodriguez）說：「希望透過這個活動，讓大家感受到春天的希望與城市的復甦。鬱金香象徵變化、成長，也代表舊金山的活力。」

活動展現了舊金山與荷蘭之間的文化交流。荷蘭王國駐舊金山總領事彼得斯（Theo Peters）說：「鬱金香日不只是美麗的活動，也是兩地友誼的象徵。很高興能與聯合廣場聯盟合作，讓這場慶典連續第七年在舊金山舉辦。」

過去幾年，活動吸引了成千上萬的民眾到訪舊金山，每次都在短短幾小時內，聯合廣場的花束就被採摘一空。2023年的鬱金香日曾迎來約2萬名遊客，當時有民眾提著滿滿一束花拍照留念，也有人將花束送給街頭的陌生人，傳遞善意和祝福。

今年活動即將到來，不少市民已經迫不及待。來自屋崙的湯普森（Linda Thompson）說，今年打算帶著女兒一起來體驗。這不只是一次採花活動，還是一種表達感謝的方式。「我打算摘一束花送給媽媽，她一直是我的榜樣。這是一個很棒的活動，讓我們能夠用簡單但有意義的方式表達愛與敬意。」

也有民眾認為，活動規則有些不夠人性化。舊金山居民Jason Lee去年曾參加。他表示，排隊等待的時間長，但進入花園後只有五分鐘時間，讓人有些措手不及。「大家都想拍照、挑選自己喜歡的花，但五分鐘真的太短了，一轉眼就得離開。」

活動時間3月22日（周六）下午1時至4時，在舊金山聯合廣場（Union Square）舉行。無需購票，主辦方提醒民眾，現場可能需要排隊，請耐心等候並與他人友善互動，共同享受這場春日限定的美景與溫暖氛圍。

舊金山 屋崙

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