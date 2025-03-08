北岸區「第一個周五」夜市活動 藝術結合社區文化

舊金山北岸區小義大利「第一個周五」夜市活動。（記者李怡／攝影）

每個月的第一個周五晚上，舊金山 北岸區（North Beach）的小義大利 變成一場音樂與藝術的盛宴。7日，「第一個周五」（First Fridays）活動從傍晚5時開始，一直持續到晚上10時，當地的商店、藝術畫廊、咖啡館和小型音樂表演共同營造出一個充滿文化氛圍的夜晚。

北岸區小商業協會支持舉辦本年度活動。（受訪者供圖）

北岸區的夜市活動與傳統的夜市不同，它更強調藝術與社區文化的結合。許多畫廊在這天特別開放到深夜，展示當地藝術家的作品；商店也邀請樂隊與藝術表演者駐場，為街區增添更多活力。走在Grand Avenue和Columbus Avenue周圍的店面可以見到音樂人演奏著吉他、長笛等樂器，營造出輕鬆愉悅的氛圍。

在3月7日的「第一個周五」，舊金山市長羅偉 與第三區市議員李爾德特地來到北岸區，與當地商家交流，支持小型商業的發展。他們參觀了多間本地商店，並與店主、社區居民交談，了解「第一個周五」對北岸區經濟與文化的影響。這次走訪突顯了市政府對小商業的重視，也為活動增添了更多關注度。

舊金山北岸區小義大利「第一個周五」夜市活動。（記者李怡／攝影）

舊金山北岸區小義大利「第一個周五」夜市活動。（記者李怡／攝影）

除了「第一個周五」，北岸區今年還將舉辦幾場夜市活動，預計下一次的夜市將於4月登場。這些夜市將帶來更多街頭美食與手工藝品攤位，進一步吸引居民與遊客來體驗這個充滿歷史與文化魅力的社區。

北岸區「第一個周五」活動將成為舊金山文化地景的一部分，每月都會推出不同的主題與特色設計的海報，讓每次的活動都充滿新鮮感。無論是當地居民還是遊客，都能在這裡找到屬於自己的美好夜晚。

舊金山北岸區小義大利「第一個周五」夜市活動。（記者李怡／攝影）

舊金山北岸區小義大利「第一個周五」夜市活動。（記者李怡／攝影）

活動將在今年全年舉辦，讓舊金山的夜晚更有活力。民眾不妨在每個月的第一個周五來北岸區，沉浸在音樂、藝術與社區的溫暖氛圍中。