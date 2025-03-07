「你欠過橋費、快繳錢」 州檢長提醒常見3類騙局

灣區不少民眾收到詐騙訊息，聲稱欠下過橋通行費，必須繳納。（記者劉先進／攝影）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）6日發布消費者警示，提醒加州人警惕三種流行的簡訊詐騙。這些詐騙簡訊聲稱加州人欠有逾期費用，並提供假網址，宣稱讓民眾「解決」費用問題，藉機竊取民眾支付工具數據，其中兩種簡訊詐騙，是告知民眾欠下灣區 常見的「FasTrak過橋通行費」或「停車罰單」需要支付，進而行騙。

詐騙者通常以「滯納金」（late fee）威脅，或使用「需要緊急行動」（urgent action required）等字眼迫使民眾點擊網址。州司法廳呼籲加州居民在面對此類資訊時保持冷靜，謹慎行事。

邦塔公布的簡訊詐騙類型，包括三種。第一種是通行費詐騙，這些簡訊聲稱消費者欠FasTrak快速通道或通行費，並附上一個網站網址，要求線上支付。騙局旨在誘騙民眾在聲稱代表收費機構的網站上，輸入銀行或信用卡資訊。FasTrak是加州收費橋樑、車道和道路使用的電子收費系統，讓司機無需在收費站停車即可電子支付通行費。

邦塔辦公室提醒，FasTrak不會要求市民透過簡訊支付，也不會附上網站網址。橙縣收費公路運營商運輸走廊機構（TCA）建議帳戶持有人登錄thetollroads.com帳戶或透過收費公路應用程式驗證有效的簡訊通知。對於所有其他收費機構，請僅使用官方網站，比如FasTrak：https://bayareafastrak.org/，Metro ExpressLanes：https://metroexpresslanes.net/等。

第二種是停車費騙局，這些簡訊旨在恐嚇消費者，讓他們以為自己遇到擔心的事情：比如收到罰單卻忘了付款。舊金山 交通局（SFMTA）是騙子模仿的對象。邦塔強調，不會透過簡訊要求付款，並附上網站網址。如需瞭解有關支付SFMTA停車罰單的更多資訊，請訪問SFMTA.com/PayCitation。如果居住或訪問的是其他城市，請使用該城市或交通機構的官方網站。

第三種是，包裹投遞詐騙。這些簡訊通常聲稱某個包裹有問題，並附有一個網址，聲稱可以解決問題。包裹投遞詐騙在送禮季節更為常見，但隨時都可能發生。快遞公司不會要求民眾付款拿到包裹或糾正投遞錯誤，任何此類要求都是騙局。市民可以考慮訂閱UPS、FedEx或USPS等可靠承運商的提醒服務，這些提醒服務會直接從源頭通知包裹的最新動態。

州檢察長邦塔發布消費者警示，提醒加州人警惕三種流行的短信詐騙。（記者劉先進／攝影）

邦塔說，市民可向FBI、聯邦貿易委員會和州檢察長辦公室提出投訴，請務必提供簡訊來源的電話號碼和簡訊中列出的網站。他也呼籲民眾刪除收到的所有詐騙簡訊；使用合法網站檢查帳戶；保護個人資訊和財務帳戶；定期檢查銀行和信用卡對帳單，查看是否有未經授權的交易，尤其是在懷疑有詐騙行為時，對任何不熟悉的收費提出異議。

邦塔表示，不法分子手段愈來愈高明，而且絲毫沒有收斂的跡象，「我呼籲加州居民不要點擊簡訊中的網址，也不要訪問非官方網站，而是與可能不了解這些危險的朋友和家人交流。」