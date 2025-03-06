我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

川普加關稅 灣區建築成本估將上漲5% 住房恐變更貴

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普關稅將增加灣區建築成本，可能導致住房變得更昂貴。(取自聖荷西市府臉書)
川普關稅將增加灣區建築成本，可能導致住房變得更昂貴。(取自聖荷西市府臉書)

持續上漲的建築成本，已對灣區增加住房供應的努力，造成壓力。現在，隨著川普總統對中國、加拿大與墨西哥進口產品提高關稅，建築成本與房價，預期將進一步上漲。

「聖荷西信使報」報導，川普改變新關稅的時間表，讓房屋建商很難預測哪些關稅將真正生效與何時生效。

川普2月10日下令，對所有國家的鋼鐵與鋁進口徵收25%關稅，將於3月12日生效。加拿大是美國最大的軟木供應國。截至2024年8月，關稅總額已達14.5%，若再增加關稅，總關稅將增至39.5%。

川普在競選期間表示，將利用關稅來增加稅收，並加強國家安全重要資源的國內生產。但多項關稅結合，可能導致川普透過增加供房來降低住房成本的競選承諾，變得複雜。美國全國住房建商協會數據指出，由於關稅混亂，2月住房建商信心降至5個月以來的最低水平。隨著加拿大與中國宣布採取報復性關稅，墨西哥也暗示跟進，投資人對全球經濟擔憂增加，股市暴跌。

建商表示，關稅將增加建房成本，但很難明確指出增加多少。這是因為評估關稅影響時，有太多變數，例如，大型房屋建商可能現在就開始購買木材、趕在關稅新制生效前完成採購；開發商可能自國內製造商而非中國製造商購買家電。由於貸方預計價格波動加劇，借貸成本可能上升。

房地產研究公司「JBREC」報告預測，建築材料成本將上漲5%。另一方面，了解建築材料在房屋總成本所占比率，也相當重要。

在灣區，普通房屋最昂貴的部分是土地，典型獨棟房屋的土地價格約占房價三分之二。昂貴土地價值正推動灣區建商進行更密集建設，代表著灣區周邊城市的多戶住房開發商，比郊區獨棟住房開發商，更多感受到關稅負擔，因為材料占總成本的大部分。

由於建築材料上漲，增加的成本可能最終導致建案不可行。房屋供應不足，也將導致租金上漲，更多的是關稅的次影響，而非關稅本身。

許多開發商認為，建築最大障礙完全是其他東西，關稅並不是大問題。聯準會不願降低利率，才是主因。若利率下降且融資成本降低，灣區才能見到關稅對房屋供應的更大影響。

關稅 灣區 川普

上一則

罷免女警長科博斯投票 聖馬刁縣有望過關

下一則

川普加關稅 金山華埠進口商首當其衝 須自行吸收成本

延伸閱讀

彭博：川普下周一將會見惠普、英特爾、高通CEO

彭博：川普下周一將會見惠普、英特爾、高通CEO
川普將發布行政命令 計畫廢除教育部

川普將發布行政命令 計畫廢除教育部
國家、企業、戰爭 川普都可交易

國家、企業、戰爭 川普都可交易
川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國
輪到南韓了？川普點名它是讓美國蒙受損失的代表性盟國

輪到南韓了？川普點名它是讓美國蒙受損失的代表性盟國

熱門新聞

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

2025-03-01 19:26
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，曾大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣，吸引1490萬加州人參加，如今將面臨聯邦補助縮減的衝擊。(取自加州醫療保健服務部網站）

聯邦削減醫療補助 加州面臨重大損失 參加Medicaid健保1490萬人受影響

2025-03-02 01:20
移動屋的內部格局。（CNBC網頁）

北加內華達縣同意房屋長輪子 但400平方呎仍要20萬元

2025-03-01 18:52
PG&E三月份帳單又要加價了。（取自Pexels）

PG&E用戶注意 3月帳單又添漲價費用

2025-02-28 21:11

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價