川普加關稅 灣區建築成本估將上漲5% 住房恐變更貴

川普關稅將增加灣區建築成本，可能導致住房變得更昂貴。(取自聖荷西市府臉書)

持續上漲的建築成本，已對灣區 增加住房供應的努力，造成壓力。現在，隨著川普 總統對中國、加拿大與墨西哥進口產品提高關稅 ，建築成本與房價，預期將進一步上漲。

「聖荷西信使報」報導，川普改變新關稅的時間表，讓房屋建商很難預測哪些關稅將真正生效與何時生效。

川普2月10日下令，對所有國家的鋼鐵與鋁進口徵收25%關稅，將於3月12日生效。加拿大是美國最大的軟木供應國。截至2024年8月，關稅總額已達14.5%，若再增加關稅，總關稅將增至39.5%。

川普在競選期間表示，將利用關稅來增加稅收，並加強國家安全重要資源的國內生產。但多項關稅結合，可能導致川普透過增加供房來降低住房成本的競選承諾，變得複雜。美國全國住房建商協會數據指出，由於關稅混亂，2月住房建商信心降至5個月以來的最低水平。隨著加拿大與中國宣布採取報復性關稅，墨西哥也暗示跟進，投資人對全球經濟擔憂增加，股市暴跌。

建商表示，關稅將增加建房成本，但很難明確指出增加多少。這是因為評估關稅影響時，有太多變數，例如，大型房屋建商可能現在就開始購買木材、趕在關稅新制生效前完成採購；開發商可能自國內製造商而非中國製造商購買家電。由於貸方預計價格波動加劇，借貸成本可能上升。

房地產研究公司「JBREC」報告預測，建築材料成本將上漲5%。另一方面，了解建築材料在房屋總成本所占比率，也相當重要。

在灣區，普通房屋最昂貴的部分是土地，典型獨棟房屋的土地價格約占房價三分之二。昂貴土地價值正推動灣區建商進行更密集建設，代表著灣區周邊城市的多戶住房開發商，比郊區獨棟住房開發商，更多感受到關稅負擔，因為材料占總成本的大部分。

由於建築材料上漲，增加的成本可能最終導致建案不可行。房屋供應不足，也將導致租金上漲，更多的是關稅的次影響，而非關稅本身。

許多開發商認為，建築最大障礙完全是其他東西，關稅並不是大問題。聯準會不願降低利率，才是主因。若利率下降且融資成本降低，灣區才能見到關稅對房屋供應的更大影響。