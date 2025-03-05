巴洛阿圖學區委員會疑違反布朗法案 家長投訴

巴洛阿圖學區取消「族裔研究」課程引起爭議。（取材自Tima Miroshnichenko/Pexels）

據thecampanile報導，巴洛阿圖家長克里斯多（Alan Crystal)2月21日就巴洛阿圖聯合學區 委員會違反「布朗法案（Brown Act)」投訴，並表示該委員會要在30天內回覆，否則聖塔克拉拉縣律師辦公室就要介入調查，並有可能要求重新投票 。

這項投訴稱，巴洛阿圖學區委員會1月23日有關「族裔研究」充滿爭議的特別會議至少兩次違反「布朗法案」。第一條投訴認為委員會違反了「加州 政府條例」。這項條列禁止學校委員會就任何未在出現在公布議程上的事項採取動作，而日議程也必須要包含「每一條待商議事項的簡短概括描述。」

克里斯多認為委員會誤導了公眾，因為發生在2023年最早一次的投票，已經通過將這一課程作為2030年的畢業規定，而非2029年。

克里斯多說：「他們實際上投票表決的是一個新的日期。」他認為，學區委員會主席席格爾（President Siegel）在會議上說委員會要再次投票，如果反對就要推翻原來的決定，而實際完全不是那麼回事。

此外，克里斯多還認為學區委員會違反了另一條「大多數委員會成員不應在會議之外的場合討論、考慮或是就委員會管轄權範圍內的任何事項採取動作。」

投訴稱在1月23日的會議之前，席格爾就和另一委員薩爾曼（Trustee Salcman）達成共識，並且還和副主席達拉普（Vice President Dharap）對此進行了大量的討論。而她和達拉普兩人都是議程確定委員會的成員。

學區學監奧斯丁（Don Austin)此前對媒體表示，他在州府對「族裔研究」撥款取消後和席格爾以及達拉普會面。他表示，自己和兩人分享了資訊。

奧斯丁說，自己建議從議程中取消「族裔研究」議題，但委員會主席有最終決定權。本來商討後同意取消議程，但很快（席格爾）又致電他說，希望還是能加到議程裡。

投訴的第三條違規是學區沒有回應家長公布「課綱、課件、內容和教案以及2024年秋季巴洛阿圖學區『族裔研究』課程所有的谷歌文件夾」的要求。而根據加州學校委員會聯合會的規定，收到申請之後10天內學區就要有所回覆。