我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挪威在俄烏戰爭中低調賺飽飽 英學者：捐出來

中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

東灣都布林監獄擬改移民所 居民抗議

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醜聞纏身的東灣都布林監獄可能重新開發成為移民拘留所，示威人士在都布臨街道進行抗議活動。(取自電視畫面)
醜聞纏身的東灣都布林監獄可能重新開發成為移民拘留所，示威人士在都布臨街道進行抗議活動。(取自電視畫面)

數百名示威者3月1日聚集在東灣都布林(Dublin)一間已關閉的聯邦監獄附近街區，抗議當局可能將醜聞纏身的監獄、改建為移民拘留中心。

「舊金山紀事報」報導，抗議人士舉牌「都布林不要移民與海關執法局」(No ICE in Dublin)標語，聚集在都布林大道上，抗議都布林聯邦監獄可能重新開放。

監獄管理局透露，因為設施條件不佳與人員短缺，都布林聯邦監獄在轉移超過600名囚犯數個月之後，去年12月永久關閉。先前曾發生前典獄長與工作人員襲擊囚犯與其他罪名被判入獄，並同意向103名控訴在女子監獄遭性虐待的女性囚犯支付1億1500萬美元，此賠償金是聯邦機構史上最大筆和解金。

屋崙一位法官最終也批准針對虐待事件的審理，規定監獄管理局接受獨立監督，並提高全國女子監獄的透明度。川普政府在最後一刻提出改變對跨性別與非公民囚犯的保護措施請求，但遭到拒絕。

抗議行動是在有猜測指出，美國移民與海關執法局(ICE)考慮將都布林已關閉的聯邦監獄，作為擴大移民拘留所。根據「洛杉磯時報」報導，有消息指出，ICE似乎有可能接管聯邦監獄。

ICE機構發言人畢姆(Richard Beam)聲明表示，無法證實決策前的討論，但可確認的是，ICE正在探詢所有選擇，以滿足目前與未來的拘留需求。加強執法行動與日常運作，促使逮捕人數增多，需要更多拘留空間。

民主黨眾議員德索尼爾(Mark DeSaulnier)選區包括都布林。他擔憂原有聯邦監獄可能被用來拘留移民，尤其是川普曾表示要大規模驅逐非法移民出境、引發「道德與倫理問題」。

組織抗議活動機構之一的「加州移民正義合作」資深律師貝蒂(Susan Beaty)表示，除了都布林聯邦監獄的危險之外，監獄本身結構也可能導致被拘留移民面臨風險。德索尼爾指出，監獄有毒黴菌與石綿問題，可能導致聯邦政府面臨責任問題。

德索尼爾認為，都布林是一個持續發展的社區，2010-2020年間發展速度為全加州之冠，若將監獄舊址改造成零售、住房與其他城市計畫，將提供社區更好服務。

監獄 非法移民 ICE

上一則

谷歌又爆裁員 資方稱影響不到200人

下一則

王羽佳手指感染臨時取消二重奏 冰島鋼琴王子獨立演出

延伸閱讀

ICE權力好大 德國觀光客被懷疑做這件事 遭無限期拘留

ICE權力好大 德國觀光客被懷疑做這件事 遭無限期拘留
川普：少花時間擔心普亭 應關注移民毒梟殺人犯

川普：少花時間擔心普亭 應關注移民毒梟殺人犯
無證母親面臨ICE驅逐 罹癌女兒無助

無證母親面臨ICE驅逐 罹癌女兒無助
打擊非法移民 ICE突襲民宅逮1母親

打擊非法移民 ICE突襲民宅逮1母親
同學威脅向ICE舉報 德州11歲女童輕生 母親要告校方

同學威脅向ICE舉報 德州11歲女童輕生 母親要告校方

熱門新聞

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

2025-03-01 19:26
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23
加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，曾大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣，吸引1490萬加州人參加，如今將面臨聯邦補助縮減的衝擊。(取自加州醫療保健服務部網站）

聯邦削減醫療補助 加州面臨重大損失 參加Medicaid健保1490萬人受影響

2025-03-02 01:20
移動屋的內部格局。（CNBC網頁）

北加內華達縣同意房屋長輪子 但400平方呎仍要20萬元

2025-03-01 18:52
聖馬刁縣警長科博思告聖馬刁縣，要求1000萬元賠償。(聖馬刁縣政府官網)

聖馬刁縣警長爆醜聞拒下台 特別選舉決定去留

2025-02-24 01:19

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲