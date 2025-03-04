東灣都布林監獄擬改移民所 居民抗議

醜聞纏身的東灣都布林監獄可能重新開發成為移民拘留所，示威人士在都布臨街道進行抗議活動。(取自電視畫面)

數百名示威者3月1日聚集在東灣都布林(Dublin)一間已關閉的聯邦監獄 附近街區，抗議當局可能將醜聞纏身的監獄、改建為移民拘留中心。

「舊金山紀事報」報導，抗議人士舉牌「都布林不要移民與海關執法局」(No ICE in Dublin)標語，聚集在都布林大道上，抗議都布林聯邦監獄可能重新開放。

監獄管理局透露，因為設施條件不佳與人員短缺，都布林聯邦監獄在轉移超過600名囚犯數個月之後，去年12月永久關閉。先前曾發生前典獄長與工作人員襲擊囚犯與其他罪名被判入獄，並同意向103名控訴在女子監獄遭性虐待的女性囚犯支付1億1500萬美元，此賠償金是聯邦機構史上最大筆和解金。

屋崙一位法官最終也批准針對虐待事件的審理，規定監獄管理局接受獨立監督，並提高全國女子監獄的透明度。川普政府在最後一刻提出改變對跨性別與非公民囚犯的保護措施請求，但遭到拒絕。

抗議行動是在有猜測指出，美國移民與海關執法局(ICE)考慮將都布林已關閉的聯邦監獄，作為擴大移民拘留所。根據「洛杉磯時報」報導，有消息指出，ICE似乎有可能接管聯邦監獄。

ICE機構發言人畢姆(Richard Beam)聲明表示，無法證實決策前的討論，但可確認的是，ICE正在探詢所有選擇，以滿足目前與未來的拘留需求。加強執法行動與日常運作，促使逮捕人數增多，需要更多拘留空間。

民主黨眾議員德索尼爾(Mark DeSaulnier)選區包括都布林。他擔憂原有聯邦監獄可能被用來拘留移民，尤其是川普曾表示要大規模驅逐非法移民 出境、引發「道德與倫理問題」。

組織抗議活動機構之一的「加州移民正義合作」資深律師貝蒂(Susan Beaty)表示，除了都布林聯邦監獄的危險之外，監獄本身結構也可能導致被拘留移民面臨風險。德索尼爾指出，監獄有毒黴菌與石綿問題，可能導致聯邦政府面臨責任問題。

德索尼爾認為，都布林是一個持續發展的社區，2010-2020年間發展速度為全加州之冠，若將監獄舊址改造成零售、住房與其他城市計畫，將提供社區更好服務。