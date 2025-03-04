金山第5街停車場6年使用率減6成 從124萬降至48萬車次

舊金山經濟衰退影響停車場，不僅是停車場使用率降低，街道停車也減少、民眾不再支付太多停車費用，接連影響到舊金山交通局從停車帳單上收取的費用收入。(取自舊金山交通局臉書)

舊金山 第五街(Fifth Street)與米慎街(Mission Street)交會處的停車場售票機數據顯示，過去6年，通過停車閘門的車輛越來越少，停車駕駛數量減少61%，自2018年的約124萬車次下降至去年的約48萬6000車次。每月停車預訂量也減少。

「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，第五街與米慎街交口停車場2018年收入接近1650萬美元，但時至2024年，收入暴跌至稍低於780萬美元。值得注意的是，由於停車場大部分收入用於資助市區公共交通與火車系統，隨著城市停車場使用率降低，市區公交系統將受到影響。

舊金山交通局財務長莫霍特(Bree Mawhorter)表示，舊金山交通局明年將面臨3億2200萬美元赤字，部分導因於停車場收入減少。不僅是停車場使用率降低，舊金山街道停車也減少、民眾不再支付太多停車費用，接連影響到舊金山交通局從停車帳單上收取的費用收入。駕車到市中心上班、購物或到休閒場所的人越來越少。開車的人越少，停車時間也越少。

市中心三個有一半空置的停車場，最能反映此趨勢。其中包括位在SoMa地區的第五街與米慎街停車場；金融區Sutter-Stockton停車場，2018-2024年間，進入停車場停車數量減少53%；以及聯合廣場附近的Ellis-O’Farrell停車場，進入停車數量減少63%。

因為這些停車場建築物使用率降低，視覺上象徵空間的浪費，促使部分人思考，是否應將其夷為平地、改建為住房。

不過，目前交通官員對停車場改建的想法持謹慎態度。莫霍特指出，若市府出售第五街與米慎街交口停車場，舊金山交通局將須尋找其他來源獲取原有停車場每年2500萬美元收入(上個財政年度收益約為900萬美元)。

停車業績不佳的停車場，導致舊金山財務陷入困境。為了維持強大地鐵 與公車等公交路線，城市必須吸引更多人開車與停車。今年夏天，公車系統Muni將減少部分路線服務，但是，進一步削減公共交通路線，將可能陷入災難。

舊金山交通局長寇淑寶(Julie Kirschbaum)2月底提交預算報告時表示，交通局正處在困境，對停車收入減少感到擔憂。前交通局長譚沐霖(Jeffrey Tumlin)今年1月接受舊金山紀事報採訪時，對停車場使用減少提出另一種可能的解釋，將其歸咎於叫車服務興起，認為此已成為駕車的便利替代方式，疫情 封鎖導致商家關閉，民眾沒有理由開車到市中心停車。

目前混合工作模式，通勤者逐漸返回辦公室，但開車與停車次數仍不如疫情前多。隨著舊金山自動駕駛計程車興起，不願支付停車費的人多一種選擇。譚沐霖在交通局會議表示，部分官員考慮對叫車或送貨車輛徵收短期停車費用。