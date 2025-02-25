DOGE年輕人才聚集 成共和黨吸票利器

馬斯克背後的政府效率部年輕科技人員飽受批評，卻成為共和黨吸引年輕人的利器。（美聯社）

對擔心馬斯克 （Elon Musk）透過政府效率部（DOGE）獲取敏感數據的人而言，這個團隊的年輕科技人員是對民眾隱私的威脅，但保守派人士的看法完全不同。

美聯社表示，由於年輕一代的進步派人士批評民主黨 將他們邊緣化，民主黨對年輕選民，尤其是年輕男性選民的吸引力正在下滑。有鑑於此，共和黨 抓住這一點作為行銷策略，尋求更多年輕選民的支持。

保守派組織「轉捩點」（Turning Point）創辦人柯克（Charlie Kirk）稱，政府效率部這群大部分年齡只有20出頭的年輕工程師，是被派來拯救美國政府免受官僚主義影響而膨脹的世界級優秀人才，是「年輕神童」和「全明星」（all-stars），他們的智商「足以讓同在排行榜上的其他人都驚嘆不已」。

柯克和其他保守派播客對這些年輕工程師將才華貢獻給川普政府表示讚賞。播客主持人果卡（Katie Gorka）說：「我經常這麼想，我們終將會被這些孩子們拯救。」

馬斯克稱，政府效率部成員是「世界上最優秀的軟體工程師」，是「非常聰明的年輕人」。川普在談到馬斯克時也說：「馬斯克吸引到的是年輕、非常聰明的人，我稱他們為『高智商者』。」

科技雜誌「連線」（WIRED）指出，政府效率部許多成員都來自馬斯克的公司，其中有些人與矽谷富豪、馬斯克的長期夥伴提爾（Peter Thiel）有關。政府效率部一名成員因為在社群媒體上發表種族主義言論引發爭議，辭職後又迅速被重新聘用。

美聯社表示，共和黨對馬斯克團隊年輕工程師的推崇，反映出他們在去年選舉中逐漸贏得年輕選民的支持。

根據美聯社VoteCast對超過12萬選民進行的民調，賀錦麗（Kamala Harris）在2024年大選中獲得的30歲以下選民支持度僅略高於川普，而拜登在2020年大選中獲得的30歲以下選民支持度則高達60%。

公共宗教研究院（Public Religion Research Institute）執行長德克曼（Melissa Deckman）說：「從歷史上來看，你會認為共和黨是一個由老古板白人組成的政黨，但突然間，他們的文化轉而開始凸顯年輕人的貢獻。與此同時，民主黨新一代近年來在獲得傳遞火炬的機會時，並沒有獲得太大的成功，年輕人對此已經感到厭倦。」