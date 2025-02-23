OpenAI執行長奧特曼 5年來在舊金山中心大買豪宅

OpenAI執行長奧特曼自2020年以來已在舊金山購買多棟住宅，其公司則不斷擴大在米慎灣的租賃辦公面積。(圖取自奧特曼個人臉書)

OpenAI執行長奧特曼 (Sam Altman)自2020年以來，陸續在舊金山 購買多棟住宅，他的公司則不斷擴大在米慎灣的租賃辦公面積。

舊金山標準報透露，奧特曼在舊金山Russian Hill地區擁有豪宅，內設有「蝙蝠洞穴」(Batcave)隧道與無邊際游泳池。現在，他在住宅附近購買多個房地產 。

上個月，這名億萬富翁完成一項交易，買下位在Lombard街上、在他住房附近的三處房產，距離舊金山市知名景點九曲花街(squiggly section)，僅有一個街區的距離。

奧特曼透過他的表妹賽瑞爾塔(Jennifer Serralta)管理一家附屬機構，購入一棟擁有五間辦浴室的房屋，地址位在855 Chestnut，以及位在952、954 Lombard地點的相鄰地塊，其原為一對剛過世的舊金山夫婦，於1994年以400萬美元買進的莊園。

房地產紀錄顯示，三處房產售價均為1400萬美元。然而，了解交易的消息人士稱，MLS房地產資料庫紀錄的價格則約為3800萬美元。交易首先由房地產媒體「The Real Deal」披露。

有關置產相關消息，奧特曼並沒有立即回覆評論。

奧特曼並不是第一個在舊金山市中心積極置產的科技大亨。臉書創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg) 於2012年在靠近米慎區Dolores公園附近、買進一間價值1000萬美元房屋，並花費數百萬美元升級房屋並整修，然後於2022年以3100萬美元售出。這位Meta執行長還在太浩湖西岸擁有占地10英畝的莊園，並且在夏威夷可愛島購買價值1億美元房地產。

奧特曼於2020年3月在地址950 Lombard St.以2700萬美元購買住房，當時，這是全市最昂貴的住房。隔年，傳出奧特曼耗費4300萬美元在夏威夷大島置產，並斥資1570萬美元在納巴(Napa)買了一個牧場。

但是，舊金山住房一直讓奧特曼相當惱怒。因為他買下房子後，發現多處建築缺陷，隨後起訴開發商在銷售過程中誤導他。訴訟指出，整修成本超過400萬美元。2024年2月向市府提出修繕許可中，列出有關漏水相關的拆除費用25萬美元。

於此同時，自從2022年公開發表ChatGPT，OpenAI一直在米慎灣(Mission Bay)進行商業租賃，2023年轉租Uber總部一半辦公空間，並於去年轉租先前Old Navy總部。舊金山紀事報上周報導，奧特曼的加密貨幣新創公司World將在米慎岩（Mission Rock）一棟新大樓租賃6萬平方呎空間，其地點靠近OpenAI正在擴大的企業園區。