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川普擬解散消費者金融保護局 州檢察長邦塔支持起訴

記者劉先進／屋崙報導
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州檢察長邦塔20日與23位州檢察長聯合提交一份法庭之友陳述，支持巴爾的摩市市長和市議會訴消費者金融保護局（CFPB）一案，該訴訟質疑川普政府解散消費者金融保護局的舉措。（記者劉先進╱攝影）
州檢察長邦塔20日與23位州檢察長聯合提交一份法庭之友陳述，支持巴爾的摩市市長和市議會訴消費者金融保護局（CFPB）一案，該訴訟質疑川普政府解散消費者金融保護局的舉措。（記者劉先進╱攝影）

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)20日與23位州檢察長聯合提交法庭之友(Amicus curiae)陳述，支持巴爾的摩市市長和市議會訴消費者金融保護局(CFPB)一案，該訴訟質疑川普政府解散消費者金融保護局的舉措。邦塔認為，關閉該局，將對全國消費者保護工作造成災難性的損害，使各州機構成為保護消費者的唯一責任方。

十多年來，消費者金融保護局一直是州檢察長和州銀行監管機構的寶貴合作夥伴，一方面致力於保護消費者免受欺詐和濫用行為的侵害，另一方面根據聯邦法律發布法規，促進消費者金融市場公平競爭。

邦塔辦公室說，上月川普政府採取了一系列旨在削弱消費者金融保護局的行動，包括暫停整個機構的工作、解雇試用員工，以及宣布不再從聯準會提取額外資金。這些行動似乎是為永久關閉該機構而採取的單方面行動，包括聯邦法律授權的計畫和行動。

邦塔認為，消費者金融保護局的成立，是為了保護消費者免受企業侵害。作為聯邦消費者金融保護的支柱，該局是加州消費者保護工作的助力器，致力於保護消費者免受欺詐、虐待和不公平商業行為的侵害，自成立以來已向美國人返還超過200億元。

法庭之友陳述中，州檢察長們認為，關閉是草率和混亂的，並將繼續對消費者的福祉和各州的執法工作造成不可彌補的傷害；對大型國有銀行缺乏監管。迅速且大幅增加各州機構保護消費者的負擔。

例如，關閉該局帶來的最嚴重損失之一就是消費者投訴系統的喪失，該系統每周處理大約2萬5000起有關金融產品和服務的消費者投訴。系統使該局能夠識別消費者面臨房屋即將被沒收風險的投訴並確定優先順序，然後將消費者轉介給住房顧問，幫助他們避免失去家園。

邦塔辦公室說，消費者金融保護局的突然解散意味著，對於摩根大通和富國銀行等大型銀行遵守消費者金融保護法的情況，將基本沒有監督。與州立銀行競爭的大型金融機構將可以放鬆監管合規，並相應獲利，即損害消費者以及競爭銀行和信用合作社的利益。

加州 川普 摩根大通

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