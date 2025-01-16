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半月灣血案後 聖馬刁縣落實承諾 農民工可負擔房幾近完成

記者徐蓓蓓／半月灣報導
半月灣移動房屋社區設想圖。（聖馬刁縣政府提供）
半月灣移動房屋社區設想圖。（聖馬刁縣政府提供）

聖馬刁縣承諾的農場工人可負擔房屋正在中谷地區一間工廠內逐漸成形。位於沙加緬度西北的這處工廠比橄欖球場還大的廠房內，焊接房屋鋼架底座的工位上火花四濺。廠房另一端，經歷過木架構、下水管道和油漆處理後，幾近完成的移動房屋內，全套的廚房和浴室設備也已經安裝完畢，等待最後的質檢程序通過。

半月灣所有移動住房單元，都配備電氣化設備。（聖馬刁縣政府提供）
半月灣所有移動住房單元，都配備電氣化設備。（聖馬刁縣政府提供）

據悉，本次一共有47座移動房屋將裝車運送到半月灣一處叫做Stone Pine Cove的新社區。如果天氣良好不出意外的話，新的房屋會在今年春季安裝完畢。2023年初半月灣槍擊血案發生後暴露出農民工惡劣的住宿環境後，當地官員承諾要為當地的低收入農場工人提供良好的居所。

聖馬刁縣議員穆勒（Ray Mueller)說：「如果我們珍視地產的健康食品，我們就應該同樣珍視在田間和溫室大棚中勞作的工人，提供給他們安全和可負擔的住處。」

穆勒代表的第三選區包含了該縣沿海的大部分種植區。

當地對於可負擔房屋的需求是非常迫切的。聖馬刁縣的生活成本極高，聯邦政府認定該縣年收入15萬6650元的家庭為「低收入」，年收入20萬1500元的三口之家被認為是「中等收入」。

加州大學的一項報告顯示，加州農場工人2022年的平均年收入僅為2萬4871元。這讓該縣價值1億的農業所依賴的勞力幾乎都被排除在房屋市場之外。據房產公司數據，半月灣2室公寓的月租金中位數要4150元，房屋均價150萬元。

2023年半月灣大規模槍擊案中有七名農場工人喪生，也讓世人注意到這些遇難者糟糕的居住環境。因為槍擊事件而喪失居所的19個家庭，將優先入住Stone Pine Cove的新房。這裡位於半月灣市中心東面大約一哩開外，緊靠92號高速南端。

農場工人可負擔房屋有一室到三室內不等，全部使用電氣化設備，並有節能認證。也可以通過專為低收入農場工人設計的加州項目補助來購買。

低收入 半月灣 加州大學

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