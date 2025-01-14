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Zillow：今年全美房地產市場競爭力 灣區幾乎墊底

編譯組╱綜合報導
Zillow列出2025年美國競爭最激烈的房地產市場，灣區接近墊底。（取自Pexels）
Zillow列出2025年美國競爭最激烈的房地產市場，灣區接近墊底。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，房地產經紀公司Zillow對今年美國競爭最激烈的房地產市場的預測已經出爐，舊金山大都會區距離倒數第一僅有一步之遙。

根據Zillow預測的房屋價值變化和房屋銷售速度，對美國人口最多的50個大都市進行了排名。該公司還考慮了勞動力、住宅建設和自住型家庭數量的預期變化。

舊金山都會區包括舊金山、阿拉米達、馬連、康曲柯士達和聖馬刁縣，在Zillow的榜單上排名第49位。聖荷西都會區包括聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）和聖比尼度（San Benito）縣，排名第48位。只有紐奧良（New Orleans）地區排名較低，再次位列第50位。

舊金山大都會區的排名接近墊底，是各地區中排名下降幅度最大者之一。該地區在Zillow 2024年榜單上的排名下降了19位，儘管其典型房屋價值在所有地區中排名第二：截至2024年11月約為110萬元。

但Zillow的數據顯示，在過去兩年中，該地區的房屋價值僅略有增長，今年可能會下降約1.7%，是少數幾個房屋價值可能下降的都會區之一。Zillow分析，該地區就業市場疲軟，預計將導致該地區房屋需求下降。

這對該地區苦於經濟能力不足的的購房者來說可能是個好消息。但灣區待售住房存量持續偏低，加上利率今年不太可能大幅下調，這意味著房價可能仍將居高不下。

紐約州水牛城（Buffalo）大都會區的前景則大為不同，它是Zillow年度排名中第一個連續多年位居榜首的市場。該地區的房屋價值預計今年將增長2.8%，而其新工作崗位與新獲批房屋的預計比率高達2：1，這意味著競爭可能依然激烈。

聖荷西都會區的典型房屋價值是榜單中最高的，為160萬元，預計今年將基本持平，這主要是受舊金山地區類似的就業相關因素的影響。

不過，這些預測可能會發生變化，甚至證明是錯誤的。2023年，Zillow預測聖荷西都會區的房產價值將在2024年大幅下降，但是實際卻相反，房價創下了歷史新高。

Zillow的市場熱度指數（heat index）基於對某一地區房屋表示興趣的買家數量以及這些房屋的銷售速度，該指數表明聖荷西都會區仍然是美國最強勁的賣方市場之一。

舊金山 聖荷西 大都會

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