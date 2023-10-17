我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯塞爾警方開火 1男子中彈 很可能是恐攻槍手

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

加州放寬Medi-Cal認證 紀事報評論：增詐騙風險

編譯胡立宗／綜合報導
加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，因此大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣。（取自加州醫療保健服務部網站）
加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，因此大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣。（取自加州醫療保健服務部網站）

近日發表在橙縣紀事報的評論指出，加州申請聯邦許可Medi-Cal適用「廣泛認證」（broad-based categorical eligibility），使得數百萬人不必經過資格審核就能加入Medi-Cal，此舉將導致已遭大量詐騙Medicaid未來風險更高，聯邦與加州都不應該開此先例。

由倡議團體「霍華德・賈維斯納稅人協會」（Howard Jarvis Taxpayers Association）會長庫佩爾（Jon Coupal）撰寫的文章指出，在許可加州放寬Medi-Cal資格審查之前，管理Medicare與Medicaid的聯邦醫療服務中心（CMS）不該輕忽大意，而是應該深入檢討與公開討論，現在這樣的黑箱作業，不只對加州納稅人不公平，對美國其他州的納稅人也不公平，無端背上不必要的債務。

評論指出，全國醫保反詐騙協會（National Health Care Anti-Fraud Association）的調查發現，聯邦醫療保險（Medicare）與聯邦醫療補助（Medicaid）因為詐騙而損失的資金，每年已經超過1000億元。加州稱為Medi-Cal的Medicaid，不僅不幫助阻止濫用，還成為幫兇之一，而CMS竟然還可能同意此舉。

這麼評論的原因之一是，新冠疫情期間，為了快速擴大保護範圍，因此Medicaid接受申請之時，得以避開社安法（Social Security Act）原本要求的審查程序，包括核對資產、收入、就業狀況，形成先入伙再確認的便宜行事。但是沒了從源頭把關的機制，卻讓Medicaid蒙受巨大損失，正如路易斯安納州衛生部最近所發現的，他們竟然讓1萬4000名根本不住在該州的人，請領了1億1200萬元的Medicaid費用。

這種錯誤只要簡單地確認申請人的地址就可以避免，但疫情導致的從寬處理，卻使得情況惡劣至此。疫情穩定之後，政府機關的首要之責就是導正Medicaid的管理方式，再度使守法成為優先目標，避免納稅人遭逢不必要的損失。但是這一點卻在加州的急切請求下破功，為了實現加州想讓Medi-Cal成為「Medicaid For All」的願望，CMS再度放水、違反社安法。

但是，不當運用廣泛認證，即已獲得Medicaid資格者，可以自動加入貧困家庭臨時援助計畫（TANF）、營養補充協助計畫（SNAP）等社福機制，現在CMS又為Medi-Cal開了方便之門，難保其他州不會有樣學樣。

其次，此次再次凸顯，加州並未從失業補助詐騙導致310億元損失的事件中學到教訓，再度在Medi-Cal上引狼入室。最後，此事引發道德與憲政爭議，加州當然可以花自己的錢無限度支援 Medi-Cal，但是想透過Medicaid挪用其他州的錢適當嗎？

Medicaid 加州 詐騙

上一則

「申請大學」教育論壇 29日庫比蒂諾免費入場

下一則

輝達的堅持：把一件事做到最好

延伸閱讀

柏克萊加大、NASA、SKS合作在山景城建立36畝研究園區

柏克萊加大、NASA、SKS合作在山景城建立36畝研究園區
加州千禧世代 最愛遷居內華達州

加州千禧世代 最愛遷居內華達州
加州嚴管加密貨幣 2025年7月起需獲許可證

加州嚴管加密貨幣 2025年7月起需獲許可證
加州加密貨幣新規2025年中實施 監管更嚴

加州加密貨幣新規2025年中實施 監管更嚴
最低時薪25元 加州40萬醫護將加薪

最低時薪25元 加州40萬醫護將加薪

熱門新聞

案發當天使館外面的警員與警戒線。（記者李怡╱攝影）

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

2023-10-12 13:19
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。(受訪者提供）

兒獲Google職位 申請多所名校卻落榜…華生父盼大學提高錄取透明度

2023-10-13 20:20
一輛汽車闖入中國駐舊金山總領事館，警方在現場辦案。（路透）

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

2023-10-09 20:54
矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫。（SJPD提供監視畫面）

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

2023-10-11 17:26
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
英偉達執行長黃仁勳電郵告訴員工，公司一名以色列員工被哈馬斯綁架。（記者葛歆睿／攝影）

黃仁勳：Nvidia以色列員工 被哈瑪斯綁架

2023-10-12 12:57

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用