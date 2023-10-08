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創業在美國／台灣藍染師的灣區擺攤人生

記者孫愛薇／東灣報導
陳書瑤展示以手工縫製染色的台灣圖案，這款客製商品受到不少粉絲喜愛。（記者孫愛薇／攝影）
陳書瑤展示以手工縫製染色的台灣圖案，這款客製商品受到不少粉絲喜愛。（記者孫愛薇／攝影）

喜愛旅行的陳書瑤（Nina），在經過一段時間出國旅行、打工後，重新思考自己人生想要投入的行業。她從媽媽的手作染布裡找到了方向，一張一張透過自然色漂染的藍染布打開的瞬間，激起了陳書瑤對於藍染的熱情。她開始專研台灣傳統藍染工藝，並在2016年通過台灣國立工藝中心天然染織人才培訓計畫「單元二：天然染」課程結業，正式成為台灣傳統藍染師。2022年，陳書瑤隨同先生移民來到舊金山灣區，展開灣區擺攤人生。

2015年剛從英國打工度假回來的陳書瑤，對自己的人生歸零重整了一次。喜愛旅行的她，當時一直在尋找與思考有什麼工作可以不會因為「移動」而要重新開始，一份不需要靠學歷但也能自食其力，甚至是可以一邊旅行一邊做的工作。想要符合以上條件的工作，陳書瑤在媽媽的手工染布裡找到方向。

母親手作 以書法點綴

 

在陳書瑤小時候，母親孫雪嚴就開始做手作染布。在陳書瑤的記憶裡，媽媽製作的染布成品非常的美，不僅有抱枕還有布簾。孫雪嚴的染布作品常以書法作為點綴。雖然那時她的染布技術並不是傳統正確的方法，但成品已相當成熟。

後來一次機會中，母女倆一起去三峽旅遊體驗藍染布。在店內老闆的介紹中，才知道了什麼是藍染與植物染，也因此造就了陳書瑤前往南投的國立工藝研究中心研習的契機。

在陳書瑤成長歲月中，母親孫雪嚴在台北天母一帶開店做生意，到服飾店、茶藝館，卡拉OK、甚至小朋友畫畫班都有去展示，也在傳統市場裡擺攤過。陳書瑤談到跟隨母親到處做小生意的生活：「我一直以為那不是我要的人生，因為我媽媽很忙都不理我。但是現在卻是我嚮往的人生，可能不是百分百一樣，至少也有百分五十。」

陳書瑤母親孫雪嚴的染布作品，搭配她自己的書法成為獨樹一格的風格。（受訪者提供）
陳書瑤母親孫雪嚴的染布作品，搭配她自己的書法成為獨樹一格的風格。（受訪者提供）

陳書瑤母親孫雪嚴所創作的染布作品典雅大方。（受訪者提供）
陳書瑤母親孫雪嚴所創作的染布作品典雅大方。（受訪者提供）

陳書瑤母親孫雪嚴的作品以書法為主角，搭配布料自然的暈染。（受訪者提供）
陳書瑤母親孫雪嚴的作品以書法為主角，搭配布料自然的暈染。（受訪者提供）

最終陳書瑤從台灣國立工藝中心開啟她的藍染學習之路。她在中心上課的時候，老師不止教藍染，還有植物染，從自然染色中學習到生活中很多食用的食物、水果、植物都可以染色，藍染也是其中一種，藍染的染色方法跟穩定性更強，這些自然染色技術都是老祖宗的智慧，慢慢流傳下來的傳統技藝。這些技術的背後也有許多台灣的故事，染色工藝都是人們從四面八方遷徙所傳承帶來的智慧結晶。

延續手藝 傳承年輕人

 

陳書瑤參加工藝中心人才培訓的那一年，錄取人平均年齡為35歲，是最年輕的一屆。因為中心決定在這些年輕人身上播種，希望在未來這些種子會繼續傳承這項手藝。陳書瑤說到：「在台灣，藍染圈子不算大，年輕人也不夠多，但每個人都很專精，至少讓這項傳統手藝在繼續的延續，也慢慢走出台灣自己的風格。」

台灣的藍染工藝早年因為產業工業化後，化學染取代了傳統植物染。台灣藍染工藝失傳了一陣子，隨後在1990年，慢慢被一群有志復興藍染工藝的師傅尋回並且流傳下來。陳書瑤說：「我覺得這個傳統技藝很重要，我對它很有熱情。」

「我就是想做一個傳統工藝師，這是一個具有專業的一技之長，而且我對這項工作與文化也備受感動，所以決定要一直做下去。」陳書瑤表述自己對於藍染工藝的熱情。她仍持續著向老師學習技術，每一年有機會就會回學校進修、學習新技法，然後練習染色技巧。

藍染的製作流程很繁瑣，染缸也無法大量染布，需要時常調色讓染缸休息，製作作品的速度完全無法和工廠流水線相比。產後的陳書瑤依舊自己搬運沉重的染缸與水桶，雙手也因此染上退不去的淡藍色：「我覺得這是我跟藍染之間的緣分。它是一個很辛苦的工作，工序並不快速也不簡單，所以要持續做，依靠的是熱情。」

由於有先生的支持，陳書瑤從2017開始在不同國家擺市集。她在哪裡擺攤，先生就跟著她到哪裡，幫忙陳書瑤收東西、開車當司機，現在還兼當自己剛出生孩子的保母。

美麗自然的藍染布成品受到主流市集顧客的喜愛，陳書瑤每個月會參與兩場灣區藝術市集擺攤，一天平均就可賣掉10到15件作品，甚至有客戶要下單特別的訂製款。陳書瑤表示，雖然擺市集比較辛苦，但是可以接觸很多人，當作這是一種推廣台灣藍染給主流社會的方式，

在美創業 前置成本大

但在台灣跟在美國創業環境不太一樣，在台灣一開始不用花太多成本，只要把東西做好，作品準備好，報名市集錄取後，帶作品過去把現場佈置好，就已經可以開店創業。對於開店的前置作業成本來說壓力不算大。

在美國創業的市集租金只是一個位置。除了要準備所有陳列的商品外，現場的帳篷、桌子、椅子，都要小攤商自己花錢購買，每個攤位就像一個臨時店面。

一開始就要付出不少的成本，對陳書瑤有點壓力。美國地點跟地點之間較遠，只能開車前往，也因為需要開攤的東西太多了，也只能選擇開車載送。陳書瑤說：「不像在台灣我帶一個行李箱到處去擺攤，可以坐捷運，可以坐計程車，很輕鬆。」

第一次在美國參與市集的陳書瑤就慘遭大風來襲。她選擇在舊金山市區知名景點輪渡大廈(ferry building)參與市集，想到有許多遊客往來的市集，陳書瑤信心滿滿的帶了許多作品前來參加。沒想到遇到大風來襲：「那次擺攤是我有史以來遇過的風最大的一次。帳篷的負重因為廁所水流太少裝不滿，帳篷遇到超大風差點被吹走，桌上的耳環架也一直被吹倒，先生一邊幫我抓著帳篷，一邊幫忙安撫哭鬧的孩子，實在辛苦！」

整場市集參加下來，陳書瑤一邊忙碌著撿自己的商品，一邊招呼客人，一邊幫忙刷信用卡，做生意。雖然風大時非常辛苦，但幸好還有主辦單位工作人員非常幫忙，替陳書瑤將負重袋的水裝滿，直到帳篷變得穩固。

在世界各地擺攤的陳書瑤從沒遇到這麼大的風，卻在舊金山灣區的第一場擺攤遇到，反觀兩邊其他的攤友，面對大風來襲都是老神在在的模樣，陳書瑤說到：「我告訴自己下次一定要準備好！」

擺市集是很靠天氣的行業，風太大不行，太熱太冷不行，下大雨也不行。陳書瑤表示：「但我還是很喜歡做市集，可以跟客人直接面對面，瞭解他們對我的作品、商品接受度，向客人傳達商品的知識，跟他們解釋我在做什麼，藍染怎麼來的，還可以認識攤友，大家分享訊息」

經過觀察市集一年，與半年實際跑攤經驗，陳書瑤分析，美國這邊很多大型市集會在室內舉辦。以天氣來說，加州差不多在11、12月都在室內設攤。然後1到3月是市集的休息月，夏日日照長則有許多戶外市集。

談到啟動資金部分，她說：「我在台灣的存款帶來加州灣區根本不算什麼，我只能在有限的資金裡做有限的事情。所有事情都自己來，從找市集、做網頁、做作品、等等。雖然在台灣也是如此，在灣區壓力比較大。」一人的創業模式，就是一人要做所有的事情，不充裕的資金運作下，所有的事情都要自己學著來做。

孩童體驗 種下新希望

剛迎來家中新生命的陳書瑤，不只在資金上調度緊張，時間上更加奔忙：「成為媽媽之後，時間對我來說是很奢侈的。要找時間去做工作上的事，雖然孩子現在白天會去托兒所，但是還有家事要做、要趕作品參加市集，而這些工作都在全家吃完晚餐、孩子入睡後再做，半夜繼續染布、上標籤、折燙衣服。」

在時間的壓縮下，她仍沒有放棄自己的藍染事業。或許這不只是一個事業，對陳書瑤而言更像是一個使命，促使她在各方面條件困乏時仍要繼續向前。

藍染的缸子裡是充滿生命力的，每染一批布料就要讓染缸休息一到兩個小時，才能再染下一...
藍染的缸子裡是充滿生命力的，每染一批布料就要讓染缸休息一到兩個小時，才能再染下一批。（記者孫愛薇／攝影）

在教兒童製作藍染布前，陳書瑤搭配台灣三峽的藍染繪本來說明藍染製作過程。（記者孫愛...
在教兒童製作藍染布前，陳書瑤搭配台灣三峽的藍染繪本來說明藍染製作過程。（記者孫愛薇╱攝影）

小朋友自己在藍染缸中染布料。（記者孫愛薇／攝影）
小朋友自己在藍染缸中染布料。（記者孫愛薇／攝影）

現在陳書瑤不只是在市集上推廣台灣藍染藝術，也帶領孩童體驗藍染的製作方式。用彈珠夾子甚至竹筷，最後綑上橡皮筋，經過幾次藍染浸泡的步驟後，打開就是圖一無二的藍染作品。將傳統的藍染工藝種子，種植在孩子們的心中，期待未來在其中也有一位藍染工藝師，繼續傳承這樣美麗的傳統藝術。

推廣傳播 原住民工藝 

對於未來，陳書瑤希望有自己的花園可以種植自己的藍草，打造一個植物染與藍染用植物花園，將藍染工藝上推到原料種植研究。因為太喜歡傳統手工藝，希望還能向美國介紹台灣原住民的手工藝品，透過與部落的合作，可以復興傳統文化、增加部落的收入。也讓在海外的台灣人、美國人認識台灣原住民的工藝文化之美。

藍染工藝是一項耗費時間的技術。成品無法量產，染缸要一次一次的調整，布料只能手工一張一張去染，但對陳書瑤而言，在創業中最開心的時刻，就是染完打開布的瞬間，看到美麗的圖案是如此充滿生命力。她分享：「隨時提醒自己享受過程，要開心做自己選擇的生活方式，在工作與家庭生活達到平衡。」

陳書瑤的藍染攤位在市集中吸引不少遊客的目光。（受訪者提供）
陳書瑤的藍染攤位在市集中吸引不少遊客的目光。（受訪者提供）

設計簡單大方的藍染作品在市集中受到遊客的喜愛。（受訪者提供）
設計簡單大方的藍染作品在市集中受到遊客的喜愛。（受訪者提供）
攤位內除了服裝外，還有販售耳環布包等小型的藍染作品。（受訪者提供）
攤位內除了服裝外，還有販售耳環布包等小型的藍染作品。（受訪者提供）
設計簡單大方的藍染作品在市集中受到遊客的喜愛。（受訪者提供）
設計簡單大方的藍染作品在市集中受到遊客的喜愛。（受訪者提供）

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