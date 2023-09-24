創業在美國／逆流招商成功 都布林購物中心開業

聖他克拉拉縣議員Sylvia Arenas（中）到場參與活動。（記者劉先進／攝影）

東灣三谷地區都布林（Dublin）購物中心Tivoli Plaza本月16日盛大開業。發展商何華斌（Ben He）和李國銘（Eddie Li）回憶，這是他們參與經營的首個商業地產項目，且在疫情 中動工招商，逆流而上，克服重重困難，終於全部招商成功。考慮到都布林的安全宜居、學區優秀，不少人科技公司遷入，預計當地將成為矽谷 另一個中心，這意味著，購物中心會成為輻射矽谷中心的商圈。

都布林市長Melissa Hernandez，副市長Michael McCorriston，市議員胡欣、Jean Josey，聖拉蒙市長Dave Hudson、聖他克拉拉縣議員Sylvia Arenas、阿拉美達縣警長勝利婭（Yesenia Sanchez）、蘇諾瑪市議員丁駿輝（Jack Ding）、前州議員朱感生伉儷，中國南方航空北美行銷中心舊金山營業部銷售總監Himson Zhang ，集團客戶經理Raymond Wu等多位灣區政商界代表及社區領袖，參加剪綵儀式。

●機緣巧合 加入地產開發

何華斌和李國銘會參與開發商業地產，可謂機緣巧合。2017年的一天，何華斌受邀來到相熟的一個知名的華裔地產商家中。對方向他展示自己的商業版圖，都布林不少地塊歸其所有。推開窗戶，也能眼見為實的看到這些土地。

這位地產商一直勸說何華斌加入，開發地產。再加上，都布林市府也希望打造高科技辦公中心，且當地房價比舊金山、聖荷西低很多，是一個價值窪地，他動心了，決定投資。「我也可以加入！」

●山火頻發 電線供貨困難

何華斌和李國銘從2018年開始籌畫，購買土地，2020年1月就獲得政府的項目批准。同年3月，美國新冠疫情爆發。他們本來在發展另一個項目，再加上疫情對商業影響較大，就趕快停止購物中心的開發。「相當於避開了疫情風頭。」

何華斌回憶，雖然當時疫情似乎沒有終結之日，但並沒有太過擔心，「如果世界頻繁發生疫情，一直走下去，我也有信心，美國會有解決方法， 肯定會度過難關。」

2021年5月，項目開始動工。李國銘發現施工中的不少挑戰。加州 的供電公司規定，電線只能使用三個廠商的供貨。但加州山火頻發，到處都在重建，需要大量電線。購物中心的電線供貨速度相對較慢。而且，施工快結束才發現，某條管道不符合要求，是前任地主遺留問題，必須重新設計鋪設，為此多花費不少資金。好在這些困難都迎刃而解。

●談商戶冒險 危機是轉機

何華斌和李國銘表示，疫情帶來的影響，不只是動工，還有招商不確定。本來有商戶有意願租商鋪開業，卻最終退縮。購物中心內的一棟建築，原本租給一個台灣商人從事幼兒園。雙方在2021年12月簽訂10年合約。但此人在2022年中決定違約，因為擔心疫情影響，學生全部改上網課，幼兒園招不滿學生。此商戶寧願浪費前期投入的30萬租金等資金，又害怕開發商起訴，其個人資產擔保會成問題，擔心以後破產。

不過，當時有幾個幼兒園品牌有興趣。兩人最終選擇目前的幼兒園，因為對方實力雄厚，在灣區有12間分店。如今幼兒園160個學位的招生已滿，學位供不應求，甚至還有等候名單。

李國銘說，因為是新開購物中心，需要商戶前期投入幾十萬進行裝修。一些商戶也不願意進行此種冒險的投資，也害怕疫情反覆，影響生意。「但同時這也是機會。」

功夫不負有心人，隨著美國疫情恢復，經濟回暖，該購物中心的15個鋪位，全部租出去，總共10個商戶，既有幼兒園、印度超市、餐廳，也有韓國熱狗和奶茶等，種類繁多。直到現在，何華斌還不時接到電話，希望尋求空位，他只能很遺憾的拒絕。