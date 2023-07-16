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軟體工程師轉身宅妝 成灣區最大接案量業主

記者孫愛薇／南灣報導
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

大學本科系就讀電腦科學系的Vivian Chen，父母都是硬體工程師出身，對於當時還沒有明確人生目標的Vivian來說，在父母期望下成為一名工程師，在矽谷領一份穩定的薪水，是人生最安全好走的道路。但是，原本以為作為工程師可以在科技公司安穩過一輩子的Vivian，卻在進入老牌科技大廠幾年後，收到裁員通知。不過，人生的低潮反而開啟新的道路，Vivian跟隨自己的興趣，轉身投入房地產業。

創業的路途歷經多次的困境，Vivian化危機為轉機，一點一滴累積出自己的名聲與作品。在房地產中，成為業內知名的宅妝公司(Staging company)One Two Six Design創辦人，一年裝飾待售屋超過千間，一天最多可完成四到五間房屋布置，年度案接量在灣區首屈一指。

Vivian與父親關係親密融洽，成為她在美成長與創業的支柱之一。(受訪者提供)
Vivian與父親關係親密融洽，成為她在美成長與創業的支柱之一。(受訪者提供)

安穩工程師 一夜遭裁員

出生在中國的Vivian，14歲隨父母親移民美國。一開始，父母擔心她住在華人聚集的矽谷，無法真正接觸到美國的社會文化，便將Vivian轉送到愛達荷州的一處小鎮念高中。整個小鎮就只有Vivian一個華人，這三年成為Vivian學習美國文化重要的三年，體驗了很多美國家庭的傳統文化慶典，讓她更能融入主流文化。

高中畢業後，她回到灣區就讀聖荷西州立大學電腦科學系，第一份工作就在灣區HP的子公司，成為一名軟體工程師。從考上大學到就業一路都非常順利的Vivian，以為自己的人生就會這樣做到退休，沒想到公司裁員來的又急又快，子公司500人一下子全數遭裁員。

記者實地參觀一處位於阿瑟頓待售價2000萬的豪宅，這棟豪宅由Vivian的宅妝公...
記者實地參觀一處位於阿瑟頓待售價2000萬的豪宅，這棟豪宅由Vivian的宅妝公司完成室內佈置。(受訪者提供)

跟著興趣走 做起宅妝業

人生才剛起步、26歲就遭到裁員的Vivian，想到自己對房地產一直很有興趣，不如就趁機轉職投入房地產事業。她說做就做，先從買入一套房開始，和當時的合夥人將買入的房屋重新裝修，最後成功出售。她人生的第一筆房地產投資就為她帶了第一桶金，售價扣掉成本有將近55萬的獲利。

在豪宅樓梯轉角處，Vivian特別搬來一組演奏用三角鋼琴展現優雅氣質，充分利用樓...
在豪宅樓梯轉角處，Vivian特別搬來一組演奏用三角鋼琴展現優雅氣質，充分利用樓梯空間與挑高採光。(受訪者提供)

在出售第一套投資房時，Vivian親力親為整理房屋，在最後室內裝飾房子時，因為室內設計與布置也是她的興趣，索性就省了這筆宅妝費，全部自己來，沒想到在房屋開放參觀時大受好評，物件也售出很好的價格。當時的房仲就問Vivian，要不要也幫房仲其它的待售屋做布置，於是因緣際會，開啟Vivian的宅妝事業。

豪宅內部家俱與擺飾以黑白色基調為主，展現低調優雅的簡潔明亮風格。(受訪者提供)
豪宅內部家俱與擺飾以黑白色基調為主，展現低調優雅的簡潔明亮風格。(受訪者提供)

投資金融被騙 東山再起

然而，第一筆房產投資順利的Vivian，聽信朋友的建議，將剛獲得的資金投入朋友推薦的金融產品中，結果資金全數遭到詐騙，血本無歸。但Vivian並未因此倒下。

當時正值2008年金融海嘯，灣區一間老牌室內裝飾公司One Two Six Design因為營運不佳，準備出售，Vivian看準未來灣區的室內裝飾產業，打算將這間公司買下，重整鑼鼓再出發。

但是，剛遭遇詐騙，資金哪裡來呢？這難不倒Vivian，她和合夥人決定使用退休帳戶401K將公司買下。這間從1997年成立的老牌公司，因此得以延續，目前已成為灣區最老的宅妝公司。

創業艱辛 一人當多人用

談到草創時的艱辛，Vivian說，軟體工程師轉當公司老闆，職業上的轉換非常有挑戰性。創業後有員工、有房租和各種支出要給付，每天進來一筆錢時，都在想要先付哪個帳單，先付水電還是保險，或是員工的薪水？剛接手One Two Six Design時，正是金融海嘯期間，大多屋主都處在賠售的狀況下，宅妝費不僅常常被要求降價，甚至還遇到收不到尾款的慘況。

那時，為了省人事費用，Vivian一個人接電話、作帳、做設計，什麼事情都自己來。而且，在15年前的灣區房地產市場中，灣區中半島的房仲大多都是40到50歲的白人太太居多，對於一位陌生的年輕華裔移民女孩推銷做宅妝服務，是非常不容易打入當時的房仲市場的。

但是，只要努力總會有回報。Vivian從零開始，把每個案子都做好，仔仔細細的打點每位客戶的待售物件，不管遇到什麼狀況都準時交件，持續累積起自己事業上的名聲。Vivian說：「我是那種做一件事就要盡全力做好的人。」

2014年Vivian原租賃倉庫突然被房東限期一個月內搬走，迫使她最終咬牙買下現...
2014年Vivian原租賃倉庫突然被房東限期一個月內搬走，迫使她最終咬牙買下現位於南灣的2萬呎倉庫。(受訪者提供)

拚搏15年 成為灣區第一

2014年，Vivian原租賃的倉庫突然被房東限期一個月內搬走。當時懷著身孕的她，在大雨中倉皇移倉，她告訴自己，一定不能再被房東趕走。這促使她咬牙買下現位於南灣的2萬呎倉庫，也由此解除了後顧之憂，公司業務進入穩定發展。

從2008年起家，到現在15個年頭，一年能做1000多件宅妝案量。Vivian堅持，絕對不能延遲給客人的交屋時間，不管颳風下雨、卡車壞掉或是員工生病，不管有什麼困難，一定要找到解決方法，準時將布置好的屋子交給客人，卡車壞了就租車來用，員工生病就想辦法補人，甚至自己跳下來做。灣區的房地產業，是一環扣一環的，一旦中間有一個環節延遲，後面供應商都會被延後，絕對不能耽誤房屋售出的時間。

Vivian的公司現在已經是26位員工規模，在業內擁有很高的知名度。(受訪者提供...
Vivian的公司現在已經是26位員工規模，在業內擁有很高的知名度。(受訪者提供)

因為堅持服務品質、好的性價比，Vivian的宅妝團隊一年比一年壯大，現在已是擁有26位員工的完善服務團隊，還擁有五輛貨運卡車以及2萬呎的家具儲藏倉庫。她甚至不需要做行銷，靠著口耳相傳的好口碑，在房市火熱時，預約案件甚至需要排到兩三周後，房市較淡時，每天都仍有維持三到四間的裝飾案件量。團隊優異的效率，一天內就能將一間房屋從無到有完成布置。

持續公益付出 回饋社會

對於未來，Vivian希望繼續透過自己的能力回饋社會。她每年都會將狀況良好的二手家具贈送給有需要的弱勢團體。像是納巴酒莊遭遇野火時，她捐出很多鍋碗瓢盆和棉被，協助失去家園的災民。未來她還計畫為老人中心或是庇護所，免費布置節慶的氛圍，為弱勢團體帶來節慶溫暖。她說：「當你把一個人的住的地方布置得很舒服的時候，人的心情就會變好。」

回顧自己的創業之路，Vivian以「塞翁失馬，焉知非福」作為總結。從26歲被自以為能吃一輩子的鐵飯碗裁員，反而走入房地產業；或是28歲被騙了第一桶金，不得不重新開始宅妝業，靠每日完成的案件維持現金流；或是因為突然被倉庫房東趕走，才下定決心咬牙買下一間屬於自己的倉庫。Vivian將所遭遇的每個困境，都化為重新起跳的墊腳石，蹲的越低，躍得越高。

鼓勵同好創業 點滴累積

工程師出身並成功轉型創業的Vivian，鼓勵大家有機會有條件就去創業，做出人生中不一樣的選擇。她建議：「如果想要以後過更好的生活，想要在計畫時間內退休，就要做出人生中的改變。創業是高低起伏的，一定是要有B方案，沒有什麼東西是天上掉下來的。不要輕易放棄，一點一滴去努力，腳踏實地的去做，市場會看到你的努力。」

現在有不少全職工程師也想創業，她建議，先不用把工作辭掉，用業餘的時間把自己的創業做起來。選擇一個可以不停積累的行業，留給自己可進可退的選擇。創造不只一種的收入方式，長期以往，小樹苗也能長成為參天大樹。

灣區 房地產 裁員

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